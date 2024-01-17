Україна має зберегти ініціативу на полі бою — Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського у вечірному зверненні до українців, наразі одним з ключових завдань є збереження ініціативи на боці українських військових у розв'язаній Росією злочинній війні.

Як Україна планує зберегти ініціативу на полі бою

Президент підкреслив, що після повернення з Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі він одразу ж ініціював засідання Ставки верховного головнокомандувача і обговорення подальших дій України на стратегічному рівні.

Не тільки оборонні. Україна потребує амбітної, активної перспективи, щоб саме в нашої держави була ініціатива, а не у ворога, щоб саме від українських дій залежало завершення війни. Світ підтримує тих, хто має перспективу. І це фундаментальне завдання - зберегти ініціативу, щоб була можливість ставати сильнішими, - зазначив Зеленський. Поширити

Він підкреслив, що протягом 17 січня також провів окрему нараду із міністром оборони Рустемом Умєровим.

За його словами, наразі Україна готує резерви та нові підрозділи для подальшого протистояння агресії РФ.

Доповідали командувачі. Різні напрямки: схід, південь. Також північ - протидія диверсійним групам, укріплення кордону, - пояснив президент. Поширити

Що відомо про результати участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі

Також президент повідомив, що провів нараду після офіційного візиту у Швейцарію та участі у Давоському форумі.