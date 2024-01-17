Україна має зберегти ініціативу на полі бою — Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського у вечірному зверненні до українців, наразі одним з ключових завдань є збереження ініціативи на боці українських військових у розв'язаній Росією злочинній війні.
Як Україна планує зберегти ініціативу на полі бою
Президент підкреслив, що після повернення з Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі він одразу ж ініціював засідання Ставки верховного головнокомандувача і обговорення подальших дій України на стратегічному рівні.
Він підкреслив, що протягом 17 січня також провів окрему нараду із міністром оборони Рустемом Умєровим.
За його словами, наразі Україна готує резерви та нові підрозділи для подальшого протистояння агресії РФ.
Що відомо про результати участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі
Також президент повідомив, що провів нараду після офіційного візиту у Швейцарію та участі у Давоському форумі.
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