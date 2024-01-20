Не міг такого уявити. Зеленський виступив з відвертим зізнанням про війну

За словами глави держави Володимира Зеленського, він ніколи навіть не міг уявити, що війна Росії проти України буде настільки жорстокою.

Зеленський поділився своїми думками про вторгнення РФ в Україну

Про свої емоції та надії президент розповів в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News.

За словами лідера країни, він усвідомлював усю відповідальність, коли йшов у велику політику, однак й уявити не міг, що події будуть розгортатися таким чином.

Я не знав, що війна буде такою, але я розумів, що несу відповідальність і залишуся у будь-яких випадках. Я думаю, що сильний президент лише тоді, коли навколо такі ж сильні люди. Суспільство дивилося на те, що я казатиму і що робитиму, тому, я думаю, ми давали один одному сигнал бути сильними, — розповів глава держави. Поширити

Україні бракує допомоги від партнерів

Володимир Зеленський не приховує, що тієї кількості допомоги, яку станом на сьогодні отримує армія нашої країни, недостатньо для ефективного ведення війни.

Він переконаний у тому, що в Вашингтона достатньо коштів та ресурсів, щоб забезпечити Україну усім необхідним, однак розв’язання цих проблем гальмується тривалий час.