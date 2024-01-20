Не міг такого уявити. Зеленський виступив з відвертим зізнанням про війну
Категорія
Україна
Дата публікації

Не міг такого уявити. Зеленський виступив з відвертим зізнанням про війну

Володимир Зеленський
Джерело:  online.ua

За словами глави держави Володимира Зеленського, він ніколи навіть не міг уявити, що війна Росії проти України буде настільки жорстокою.

Зеленський поділився своїми думками про вторгнення РФ в Україну

Про свої емоції та надії президент розповів в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News.

За словами лідера країни, він усвідомлював усю відповідальність, коли йшов у велику політику, однак й уявити не міг, що події будуть розгортатися таким чином.

Я не знав, що війна буде такою, але я розумів, що несу відповідальність і залишуся у будь-яких випадках. Я думаю, що сильний президент лише тоді, коли навколо такі ж сильні люди. Суспільство дивилося на те, що я казатиму і що робитиму, тому, я думаю, ми давали один одному сигнал бути сильними, — розповів глава держави.

Україні бракує допомоги від партнерів

Володимир Зеленський не приховує, що тієї кількості допомоги, яку станом на сьогодні отримує армія нашої країни, недостатньо для ефективного ведення війни.

Він переконаний у тому, що в Вашингтона достатньо коштів та ресурсів, щоб забезпечити Україну усім необхідним, однак розв’язання цих проблем гальмується тривалий час.

Але коли я говорю з політиками, інколи думаю, що не бачив нічого… Усі усміхаються, обіймають, кажуть: "Ви стійкі, ви такі сильні, ви — справжній чоловік, лідер вільного світу. Ви врятували нашу демократію… Ми могли б втратити пів Європи, і Росія напала б на США, країни НАТО, і ми маємо дати вам усе, все що маємо." І потім — наче команда "стоп, знято". Вони (США — ред.) багато допомогли нам, аби ми вистояли. Я вважаю, вони можуть допомогти нам більше, аби ми перемогли, — додав Зеленський.

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