Уряд України і Генштаб працюють над реалістичною військовою стратегією — ОПУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Уряд України і Генштаб працюють над реалістичною військовою стратегією — ОПУ

Генштаб ЗСУ
Джерело:  Le Figaro

Україна ніколи не погодиться на заморожений конфлікт з російським диктатором Володимиром Путіним. Наразі українські Уряд і Генштаб розробляють новий закон про мобілізацію та реалістичну військову стратегію.

Україна розвиває власний ВПК

Глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв‘ю Le Figaro розповів, що Україна розраховує на своїх партнерів, а також працює над розвитком свого військово-промислового комплексу.

За його словами, росіяни все ще сподіваються мати перевагу над Україною в ресурсах, тому нам доводиться розраховувати на технологічні переваги.

Лінія фронту простягається на понад 2 000 кілометрів, і більша її частина є ареною дуже жорстоких боїв. Ми повинні бути реалістами. Ситуація, безперечно, складна, але мотивація нашого народу, мотивація наших воїнів дуже висока. Ми боремося за своє виживання, за свою землю, за перемогу, в яку ми віримо.

Україна не погодиться на замороження війни

Єрмак підкреслив, що Україна не може вести оборонну війну, тому що перехід до оборонної позиції часто призводить до замороження конфлікту.

Ми бачили це з 2014 року. Ми ніколи не погодимося на заморожений конфлікт з Путіним. Рішення полягає не в тому, щоб зупинитися, а в тому, щоб бути реалістами, бути сильними, бути разом з нашими партнерами і не зупинятися.

За його словами, на фронті війська скаржаться на брак людей і ресурсів і кажуть, що вони більше не в змозі наступати.

Це, безперечно, проблема, і немає сенсу її приховувати. Деяким солдатам потрібен відпочинок. Багато з них перебувають на передовій вже два роки. Уряд і Генштаб працюють над новим законом про мобілізацію, який незабаром буде поданий до парламенту. І над реалістичною військовою стратегією. Перехідний період все ще триває.

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