Уряд України і Генштаб працюють над реалістичною військовою стратегією — ОПУ

Україна ніколи не погодиться на заморожений конфлікт з російським диктатором Володимиром Путіним. Наразі українські Уряд і Генштаб розробляють новий закон про мобілізацію та реалістичну військову стратегію.
Україна розвиває власний ВПК
Глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв‘ю Le Figaro розповів, що Україна розраховує на своїх партнерів, а також працює над розвитком свого військово-промислового комплексу.
За його словами, росіяни все ще сподіваються мати перевагу над Україною в ресурсах, тому нам доводиться розраховувати на технологічні переваги.
Україна не погодиться на замороження війни
Єрмак підкреслив, що Україна не може вести оборонну війну, тому що перехід до оборонної позиції часто призводить до замороження конфлікту.
За його словами, на фронті війська скаржаться на брак людей і ресурсів і кажуть, що вони більше не в змозі наступати.
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