Сили оборони знищили більше 700 окупантів та 10 танків — Генштаб

За минулу добу між Силами оборони України та російськими окупантами відбулося 80 бойових зіткнень. ЗСУ знищили 760 російських солдат, 10 танків, 11 бойових броньованих машин.

Втрати РФ станом на 21 січня

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 складу боєприпасів та 1 вузлу зв’язку противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункт управління та 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.

Станом на 21 січня кількість російських втрат особового складу сягнула близько 376 030 людей.

Обстановка на півдні та сході України

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбито 21 атаку ворога біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 6 атак окупантів неподалік Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 7 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 8 атак противника поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 11 атак ворога в районі Авдіївки та ще 12 атак південніше Сєверного, Водяного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати окупантів біля Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 6 атак.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито атаку противника західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій українських військ.