ЗСУ відбили десятки російських атак на 7 напрямках — Генштаб

Протягом доби між Силами оборони України та російськими окупаційними військами відбулось 72 бойових зіткнення. РФ завдала 3 ракетних, 4 авіаційних та 25 обстрілів з РСЗВ.

Удари ЗСУ по військах РФ

За даними Генштабу, протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 складу боєприпасів та 1 вузлу зв’язку противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління та 1 станції радіоелектронної боротьби противника.

Обстановка на півдні та сході

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 21 атаку біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак ворога поблизу Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 7 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 8 атак неподалік Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак ворога в районі Авдіївки та ще 11 атак південніше Сєвернеого, Водяного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку окупанти 4 рази безуспішно намагалися покращити тактичне положення поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.