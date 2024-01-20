ВСУ отразили десятки российских атак на 7 направлениях — Генштаб

В течение суток между Силами обороны Украины и российскими оккупационными войсками произошло 72 боевых столкновения. РФ нанесла 3 ракетных, 4 авиационных и 25 обстрелов из РСЗО.

Удары ВСУ по войскам РФ

По данным Генштаба, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 составу боеприпасов и 1 узлу связи противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункта управления и 1 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Обстановка на юге и востоке

На Купянском направлении нашими защитниками отражена 21 атака возле Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 6 атак врага вблизи Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще 7 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 8 атак неподалеку от Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 6 атак врага в районе Авдеевки и еще 11 атак к югу от Северного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении оккупанты 4 раза безуспешно пытались улучшить тактическое положение вблизи Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражена атака врага западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций наших войск на левобережье Днепра.