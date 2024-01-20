ВСУ ликвидировали около 800 солдат армии РФ и 14 артсистем — Генштаб

ВСУ в течение суток отразили 25 атак преступной армии РФ в районе Лимана и продолжают сдерживать российских окупантов на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что за сутки украинские военные 103 раза вступали в бой с преступниками армии РФ.

В районе Купянска ВСУ отразили 12 вражеских атак вблизи Синьковки, Петропавловки, Табаевки и Берестового.

В районе Лимана отражены 10 атак российских оккупантов вблизи Тернов, Ямполевки, Верхнекаменского в Донецкой области.

Еще 15 вражеских атак на этом направлении отражены вблизи Серебрянского лесничества и Белогоровки в Луганской области.

В районе Бахмута отбиты 4 атаки российских окупантов возле Ивановского, Андреевки и Клещиевки.

В то же время российские военные преступники не оставляют попыток оцепить Авдеевку.

В течение суток украинскими военными отбиты 14 вражеских атак вблизи самой Авдеевки и еще 19 - к югу от Тоненького, Первомайского и Невельского.

Также отражены 12 атак окупантов в районе Марьинки, Георгиевки и Новомихайловки.

В районе Шахтерска украинские военные пресекли попытку наступления окупантов к югу от Золотой Нивы.

В Запорожской области ВСУ отразили 3 атаки преступной армии РФ к западу от Вербового.

В Херсонской области украинские военные продолжают расширять плацдарм на левом берегу Днепра. Российские оккупанты понесут потери и не могут прорвать оборону ВСУ на этом направлении.

За прошедшие сутки противник совершил 10 безуспешных штурмов позиций наших войск.

В то же время украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 4 артиллерийских средства противника.

В то же время за сутки российские оккупанты выпустили по Украине 1 ракету, нанесли 23 авиаудара и совершили 59 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

От вражеских авиаударов пострадали:

Авдеевка, Орловка и Новомихайловка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на отдельных участках фронта

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 12 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 10 атак кафиров возле Тернов, Ямполевки, Верхнекаменского Донецкой области и еще 15 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 4 атаки противника вблизи Ивановского, Андреевки и Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 14 атак захватчиков в районе Авдеевки и еще 19 атак южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага у Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 12 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака врага южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 3 атаки противника западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 10 безуспешных штурмов позиций наших войск. В то же время украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Что известно об общих и текущих потерях армии РФ

По информации Генштаба, только за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали почти 800 кремлевских захватчиков.

Общие потери армии РФ с начала масштабного вторжения составляют: