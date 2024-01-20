ВСУ ликвидировали около 800 солдат армии РФ и 14 артсистем — Генштаб
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали около 800 солдат армии РФ и 14 артсистем — Генштаб

Генштаб ВСУ
Танк ВСУ
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ВСУ в течение суток отразили 25 атак преступной армии РФ в районе Лимана и продолжают сдерживать российских окупантов на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что за сутки украинские военные 103 раза вступали в бой с преступниками армии РФ.

В районе Купянска ВСУ отразили 12 вражеских атак вблизи Синьковки, Петропавловки, Табаевки и Берестового.

В районе Лимана отражены 10 атак российских оккупантов вблизи Тернов, Ямполевки, Верхнекаменского в Донецкой области.

Еще 15 вражеских атак на этом направлении отражены вблизи Серебрянского лесничества и Белогоровки в Луганской области.

В районе Бахмута отбиты 4 атаки российских окупантов возле Ивановского, Андреевки и Клещиевки.

В то же время российские военные преступники не оставляют попыток оцепить Авдеевку.

В течение суток украинскими военными отбиты 14 вражеских атак вблизи самой Авдеевки и еще 19 - к югу от Тоненького, Первомайского и Невельского.

Также отражены 12 атак окупантов в районе Марьинки, Георгиевки и Новомихайловки.

В районе Шахтерска украинские военные пресекли попытку наступления окупантов к югу от Золотой Нивы.

В Запорожской области ВСУ отразили 3 атаки преступной армии РФ к западу от Вербового.

В Херсонской области украинские военные продолжают расширять плацдарм на левом берегу Днепра. Российские оккупанты понесут потери и не могут прорвать оборону ВСУ на этом направлении.

За прошедшие сутки противник совершил 10 безуспешных штурмов позиций наших войск.

В то же время украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 4 артиллерийских средства противника.

В то же время за сутки российские оккупанты выпустили по Украине 1 ракету, нанесли 23 авиаудара и совершили 59 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

От вражеских авиаударов пострадали:

Авдеевка, Орловка и Новомихайловка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на отдельных участках фронта

  • В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

  • На Купянском направлении нашими защитниками отражены 12 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Берестово Харьковской области.

  • На Лиманском направлении украинские воины отбили 10 атак кафиров возле Тернов, Ямполевки, Верхнекаменского Донецкой области и еще 15 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области.

  • На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 4 атаки противника вблизи Ивановского, Андреевки и Клещиевки Донецкой области.

  • На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 14 атак захватчиков в районе Авдеевки и еще 19 атак южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

  • На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага у Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 12 атак.

  • На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака врага южнее Золотой Нивы Донецкой области.

  • На Запорожском направлении украинские защитники отбили 3 атаки противника западнее Вербового Запорожской области.

  • На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 10 безуспешных штурмов позиций наших войск. В то же время украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Что известно об общих и текущих потерях армии РФ

По информации Генштаба, только за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали почти 800 кремлевских захватчиков.

Общие потери армии РФ с начала масштабного вторжения составляют:

  • личного состава - около 375 тыс. 270 (+750) человек ликвидировано;

  • танков – 6 тыс 171 (+4) ед.;

  • боевых бронированных машин – 11 тыс 455 (+10) ед;

  • артиллерийских систем – 8 тыс 868 (+14) ед.;

  • РСЗО – 967 (+1) ед.;

  • средства ПВО – 654 ед.;

  • самолетов – 331 ед.;

  • вертолетов – 324 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 тыс 934 (+5) ед.;

  • крылатые ракеты – 1 тыс 818 ед.;

  • корабли/катера - 23 ед;

  • подводные лодки – 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн – 11 тыс 848 (+17) ед;

  • специальная техника – 1 тыс 389 (+5) ед.

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