ВСУ поразили 2 артсредства армии РФ — Генштаб

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за сутки противник совершил 9 безуспешных штурмов позиций наших войск.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 19.01.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 87 боевых столкновений.

Всего враг нанес 1 ракетный и 16 авиационных ударов, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Лисковщина, Карповичи, Гремяч, Хреновка, Диброва Черниговской области; Запсилье Сумской области; Казачья Лопань, Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 6 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка, Берестово Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Двухлетняя, Синьковка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 9 атак у Тернов Донецкой области и еще 15 атак вблизи Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области, где противник пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Невское Луганской области и Терны, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки в районах Андреевки и Клещиевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 14 атак врага в районе Авдеевки и еще 17 атак южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, безуспешно пытались прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе Орловки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На этом направлении захватчики при поддержке авиации 6 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Водяное, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении нашими защитниками отбиты 2 атаки западнее Вербового Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Малиновка, Красное, Белогорье, Малая Токмачка, Работино, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подвергся областной центр Херсонской области и районы населенных пунктов Антоновка, Берегово Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за сутки противник совершил 9 безуспешных штурмов позиций наших войск.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 артиллерийских средства противника.