ЗСУ ліквідували майже 800 солдатів армії РФ та 14 артсистем — Генштаб

ЗСУ протягом доби відбили 25 атак злочинної армії РФ в районі Лимана та продовжують стримувати російських окупантів на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Що відомо про успіхи ЗСУ та наслідки атак армії РФ по Україні

Зазначається, що протягом доби українські військові 103 рази вступали у бій із злочинцями армії РФ.

В районі Куп’янська ЗСУ відбили 12 ворожих атак поблизу Синьківки, Петропавлівки, Табаївки та Берестового.

В районі Лимана відбито 10 атак російських окупантів поблизу Тернів, Ямполівки, Верхньокам’янського на Донеччині.

Ще 15 ворожих атак на цьому напрямку відбито поблизу Серебрянського лісництва та Білогорівки на Луганщині.

В районі Бахмута відбито 4 атаки російських окупантів біля Іванівського, Андріївки та Кліщіївки.

У той же час російські військові злочинці не полишають спроб оточити Авдіївку.

Протягом доби українськими військовими відбито 14 ворожих атак поблизу самої Авдіївки та ще 19 - на південь від Тоненького, Первомайського та Невельського.

Також відбито 12 атак окупантів в районі Мар’їнки, Георгіївки та Новомихайлівки.

В районі Шахтарска українські військові зупинили спробу наступу окупантів на південь від Золотої Ниви.

У Запорізькій області ЗСУ відбили 3 атаки злочинної армії РФ на захід від Вербового.

У Херсонській області українські військові продовжують розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра. Російські окупанти зазнають втрат і не можуть прорвати оборону ЗСУ на цьому напрямку.

Протягом минулої доби противник здійснив 10 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Водночас українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 району зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 4 артилерійських засоби противника.

У той же час за добу російські окупанти випустили по Україні 1 ракету, завдали 23 авіаудари, та здійснили 59 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військових та об’єктах цивільної інфраструктури.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Від ворожих авіаударів постраждали:

Авдіївка, Орлівка та Новомихайлівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих ділянках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 12 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 10 атак окупантів біля Тернів, Ямполівки, Верхньокам’янського Донецької області та ще 15 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника поблизу Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони протягом минулої доби відбили 14 атак загарбників в районі Авдіївки та ще 19 атак південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 12 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські оборонці відбили 3 атаки противника західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 10 безуспішних штурмів позицій наших військ. Водночас українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Що відомо про загальні та поточні втрати армії РФ

За інформацією Генштабу, тільки протягом минулої доби українські військові ліквідували майже 800 кремлівських загарбників.

Загальні втрати армії РФ від початку масштабного вторгнення складають: