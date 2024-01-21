ВСУ поразили пункт управления, средство ПВО и 3 артсистемы армии РФ — Генштаб

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российской армии.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 21.01.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 59 боевых столкновений.

Всего в сутки враг нанес 4 ракетных и 69 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Графское, Волчанск, Николаевка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 25 населенных пунктов, среди них Клюсы Черниговской области; Марчихина Буда, Фотовыж, Атинское, Павловка, Константиновка, Садки Сумской области; Уды, Казачья Лопань, Огурцово, Волчанск, Бударки, Колодезное Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 7 атак у Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 4 атаки в районах Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще 6 атак вблизи Белогоровки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационных ударов в районе Серебрянского лесничества Луганской области и неподалеку от населенных пунктов Ямполевка, Григоровка Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Кармазиновка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 5 атак вблизи Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Миньковка, Богдановка, Часов Яр, Константиновка, Торецк, Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отбиты 5 атак у Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак к югу от Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ласточкино, Авдеевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где оккупанты 3 раза безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское, Ровнополь Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Максимилиановка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Богоявленка, Старомайорское, Зеленое Поле.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражены 4 атаки западнее Вербового и Работиного Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Левадное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Лобково Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подвергся областной центр Херсонской области и районы населенных пунктов Берислав, Новотягинка Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций наших войск.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 3 артиллерийским средствам и 1 средству ПВО противника.