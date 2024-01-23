ВСУ за сутки отразили более 30 атак РФ на семи направлениях — Генштаб

В течение суток между Силами обороны и российскими оккупантами произошло 42 боевых столкновения. Россия также нанесла по Украине массированный ракетный удар, использовав 44 воздушных целей.

Результаты работы авиации и ракетных войск ВСУ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 зенитно-ракетных комплексах и 1 пункту управления противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 средствам ПВО, 9 артиллерийским средствам и 1 станции РЭБ противника.

Генштаб ВСУ также уточняет, что утром 23 января войска РФ применили против Украины 44 средства воздушного нападения:

4 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400,

15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55,

8 ракет Х-22,

12 баллистических ракет "Искандер-М",

5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-31.

В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены:

15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55,

5 баллистических ракет "Искандер-М",

2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Обстановка на юге и востоке

На Купянском направлении отражена российская атака возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 4 атаки в районах Ямполевки, Торского Донецкой области и еще 2 атаки недалеко от Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 2 атаки возле Богдановки и Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ отражены 4 атаки вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще 8 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, 9 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражены 4 атаки южнее Красного, западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении противник совершил 7 безуспешных штурмов позиций украинских войск на плацдармах на левобережье Днепра.