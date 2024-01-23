ВСУ за сутки отразили более 30 атак РФ на семи направлениях — Генштаб

В течение суток между Силами обороны и российскими оккупантами произошло 42 боевых столкновения. Россия также нанесла по Украине массированный ракетный удар, использовав 44 воздушных целей.
Результаты работы авиации и ракетных войск ВСУ
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 зенитно-ракетных комплексах и 1 пункту управления противника.
Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 средствам ПВО, 9 артиллерийским средствам и 1 станции РЭБ противника.
Генштаб ВСУ также уточняет, что утром 23 января войска РФ применили против Украины 44 средства воздушного нападения:
4 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400,
15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55,
8 ракет Х-22,
12 баллистических ракет "Искандер-М",
5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-31.
В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены:
15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55,
5 баллистических ракет "Искандер-М",
2 управляемые авиационные ракеты Х-59.
Обстановка на юге и востоке
На Купянском направлении отражена российская атака возле Синьковки Харьковской области.
На Лиманском направлении украинские воины отбили 4 атаки в районах Ямполевки, Торского Донецкой области и еще 2 атаки недалеко от Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области.
На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 2 атаки возле Богдановки и Клещиевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении ВСУ отражены 4 атаки вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще 8 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, 9 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение.
На Запорожском направлении нашими защитниками отражены 4 атаки южнее Красного, западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.
На Херсонском направлении противник совершил 7 безуспешных штурмов позиций украинских войск на плацдармах на левобережье Днепра.
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