ЗСУ за добу відбили більше 30 атак РФ на семи напрямках — Генштаб

Протягом доби між Силами оборони та російськими окупантами відбулося 42 бойових зіткнення. Росія також завдала по Україні масованого ракетного удару, використавши 44 повітряні цілі.

Результати роботи авіації та ракетних військ ЗСУ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплексах та 1 пункту управління противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 засобах ППО, 9 артилерійських засобах та 1 станції РЕБ противника.

Генштаб ЗСУ також уточнює, що зранку 23 січня війська РФ застосували проти України 44 засоби повітряного нападу:

4 зенітні керовані ракети С-300/С-400,

15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55,

8 ракет Х-22,

12 балістичних ракет “Іскандер-М”,

5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-31.

У результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено:

15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55,

5 балістичних ракет “Іскандер-М”,

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Обстановка на півдні та сході

На Куп’янському напрямку відбито російську атаку біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки в районах Ямполівки, Торського Донецької області та ще 2 атаки неподалік Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки біля Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбито 4 атаки поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще 8 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, 9 разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки південніше Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник здійснив 7 безуспішних штурмів позицій українських військ на плацдармах на лівобережжі Дніпра.