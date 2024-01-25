Армия РФ использует против ВСУ гранаты с ядовитыми веществами

Российские войска стали чаще применять на фронте оружие с химическими веществами, в частности новый вид гранат с ядовитыми компонентами внутри.
Российские военные имеют гранаты с ядовитыми веществами
Россия нарушает международную конвенцию о неиспользовании оружия с химическими компонентами.
Об этом сообщил представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники, капитан Андрея Рудыка на брифинге в Military Media Center.
В Центре исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники предполагается, что в случае попадания в помещение или блиндаж достаточно пяти минут, чтобы убить там людей.
Исследованный образец изготовлен в 2023 году на заводе, который работает еще со времен Советского Союза.
Он предполагает, что сейчас Россия пытается изучать реакцию мирового сообщества с тем, чтобы впоследствии расширить номенклатуру использования химического оружия.
Стоит отметить, что только в декабре 2023 года был зафиксирован 81 случай использования газовых гранат. Всего с начала полномасштабного вторжения известно о 626 случаях химических атак против украинских защитников.
РФ все больше применяет химические компоненты на фронте
ВСУ задокументировали факты применения Россией боеприпасов с ядовитыми химическими веществами против ВСУ.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
В Генштабе уточнили, что чаще всего враг использует гранаты, такие как К-51, сбрасываемые с БПЛА РГР. Однако применяются и самодельные взрывные устройства, оснащенные веществами раздражающего действия. А также производятся артиллерийские обстрелы снарядами с содержанием химически опасных веществ.
Сообщается также, что 14 декабря 2023 выявлено применение нового типа специальных газовых гранат РГ-ВО с содержанием химического вещества CS.
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