Армия РФ использует против ВСУ гранаты с ядовитыми веществами

Российские войска стали чаще применять на фронте оружие с химическими веществами, в частности новый вид гранат с ядовитыми компонентами внутри.

Российские военные имеют гранаты с ядовитыми веществами

Россия нарушает международную конвенцию о неиспользовании оружия с химическими компонентами.

Об этом сообщил представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники, капитан Андрея Рудыка на брифинге в Military Media Center.

В декабре впервые зафиксировано применение гранаты РГ-В. Эта граната содержит хлорацетофенон – вещество удушающего действия, запрещенное Женевским протоколом о применении на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов, – рассказал Рудык. Поделиться

В Центре исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники предполагается, что в случае попадания в помещение или блиндаж достаточно пяти минут, чтобы убить там людей.

t.me/militarymediacenter

Исследованный образец изготовлен в 2023 году на заводе, который работает еще со времен Советского Союза.

Таким образом, в 2017 году Россия соврала о выполнении взятых на себя обязательств в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия 1993 года. Согласно которой должна была уничтожить само оружие и производственные мощности, где она производилась, – отметил представитель Центра. Поделиться

Он предполагает, что сейчас Россия пытается изучать реакцию мирового сообщества с тем, чтобы впоследствии расширить номенклатуру использования химического оружия.

Стоит отметить, что только в декабре 2023 года был зафиксирован 81 случай использования газовых гранат. Всего с начала полномасштабного вторжения известно о 626 случаях химических атак против украинских защитников.

РФ все больше применяет химические компоненты на фронте

ВСУ задокументировали факты применения Россией боеприпасов с ядовитыми химическими веществами против ВСУ.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Силами обороны зафиксировано 626 фактов применения Российской Федерацией боеприпасов, снабженных ядовитыми химическими веществами. Из них только за январь этого года 51 случай. При этом динамика применения растет. Каждый день фиксируется до 10 случаев применения химических веществ. Поделиться

В Генштабе уточнили, что чаще всего враг использует гранаты, такие как К-51, сбрасываемые с БПЛА РГР. Однако применяются и самодельные взрывные устройства, оснащенные веществами раздражающего действия. А также производятся артиллерийские обстрелы снарядами с содержанием химически опасных веществ.

Сообщается также, что 14 декабря 2023 выявлено применение нового типа специальных газовых гранат РГ-ВО с содержанием химического вещества CS.