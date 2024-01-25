Армія РФ використовує проти ЗСУ гранати з отруйними речовинами
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ використовує проти ЗСУ гранати з отруйними речовинами

Російські гранати
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Джерело:  Military Media Center

Російські війська почали частіше застосовувати на фронті зброю з хімічними речовинами, зокрема, новий вид гранат з отруйними компонентами всередині.

Російські військові мають гранати з отруйними речовинами

Росія порушує міжнародну конвенцію про невикористання зброї з хімічними компонентами.

Про це повідомив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки, капітан Андрія Рудика під час брифінгу в Military Media Center.

У грудні вперше зафіксовано застосування гранати РГ-Во. Ця граната містить хлорацетофенон – речовина задушливої дії, заборонена Женевським протоколом про застосування на війні задушливих, отруйних або інших подібних газів, – розповів Рудик.

У Центрі досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки припускають, що в разі потрапляння в приміщення або бліндаж достатньо п'яти хвилин, аби вбити там людей.

Андрій Рудик
t.me/militarymediacenter

Зазначається, що досліджений зразок виготовлений у 2023 році на заводі, який працює ще з часів Радянського Союзу.

Таким чином, у 2017 році Росія збрехала про виконання взятих на себе зобов’язань відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї 1993 року. Згідно з якою мала знищити саму зброї та виробничі потужності, де вона виготовлялася, – наголосив представник Центру.

Він припускає, що зараз Росія намагається вивчати реакцію світової спільноти, аби згодом розширити номенклатуру використання хімічної зброї.

Варто зазначити, що лише у грудні 2023 року було зафіксовано 81 такий випадок використання газових гранат. Загалом з початку повномасштабного вторгнення відомо про 626 випадків хімічних атак проти українських захисників.

РФ все більше застосовує хімічні компоненти на фронті

ЗСУ задокументували факти застосування Росією боєприпасів із отруйними хімічними речовинами проти ЗСУ.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Силами оборони зафіксовано 626 фактів застосування Російською Федерацією боєприпасів, які споряджені отруйними хімічними речовинами. З них лише за січень поточного року 51 випадок. При цьому динаміка застосування зростає. Щодня фіксується до 10 випадків застосування хімічних речовин.

У Генштабі уточнили, що найчастіше ворог використовує гранати, такі як К-51, РГР, які скидає з БПЛА. Проте застосовуються і саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії. А також здійснюються артилерійські обстріли снарядами із вмістом хімічно небезпечних речовин.

Повідомляється також, що 14 грудня 2023 року виявлено застосування нового типу спеціальних газових гранат РГ-ВО з вмістом хімічної речовини CS.

36 випадків застосування небезпечних хімічних речовин було задокументовано і направлено для проведення слідчих дій у рамках кримінального провадження групами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки зі складу військових частин Командування Сил підтримки спільно зі Службою безпеки України, – йдеться у повідомленні.

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