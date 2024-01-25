Армія РФ використовує проти ЗСУ гранати з отруйними речовинами

Російські війська почали частіше застосовувати на фронті зброю з хімічними речовинами, зокрема, новий вид гранат з отруйними компонентами всередині.
Російські військові мають гранати з отруйними речовинами
Росія порушує міжнародну конвенцію про невикористання зброї з хімічними компонентами.
Про це повідомив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки, капітан Андрія Рудика під час брифінгу в Military Media Center.
У Центрі досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки припускають, що в разі потрапляння в приміщення або бліндаж достатньо п'яти хвилин, аби вбити там людей.
Зазначається, що досліджений зразок виготовлений у 2023 році на заводі, який працює ще з часів Радянського Союзу.
Він припускає, що зараз Росія намагається вивчати реакцію світової спільноти, аби згодом розширити номенклатуру використання хімічної зброї.
Варто зазначити, що лише у грудні 2023 року було зафіксовано 81 такий випадок використання газових гранат. Загалом з початку повномасштабного вторгнення відомо про 626 випадків хімічних атак проти українських захисників.
РФ все більше застосовує хімічні компоненти на фронті
ЗСУ задокументували факти застосування Росією боєприпасів із отруйними хімічними речовинами проти ЗСУ.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
У Генштабі уточнили, що найчастіше ворог використовує гранати, такі як К-51, РГР, які скидає з БПЛА. Проте застосовуються і саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії. А також здійснюються артилерійські обстріли снарядами із вмістом хімічно небезпечних речовин.
Повідомляється також, що 14 грудня 2023 року виявлено застосування нового типу спеціальних газових гранат РГ-ВО з вмістом хімічної речовини CS.
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