Киевский бизнесмен поставил ВСУ бракованную одежду на 25 млн грн

Сообщено о подозрении директору частного предприятия, который поставил ВСУ некачественную одежду на 25 млн грн.

Предприниматель поставлял ВСУ некачественную форму

При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона директору частного предприятия уведомлено о подозрении в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Об этом ОГП сообщил в Facebook.

По данным следствия, в конце 2022 года подозреваемый заключил договор с одной из воинских частей в Киеве на поставку зимней форменной одежды для защитников Украины. Денежные средства для обеспечения одеждой подразделений ВСУ были выделены из решений КМВА из бюджета местной администрации.

Установлено, что поставленная одежда некачественная, не отвечает утвержденным техническим условиям и не может использоваться по целевому назначению в ВСУ.

В результате противоправных действий подозреваемого государству причинено более 25 млн грн убытков.

В настоящее время ему избрана мера пресечения.

Досудебное расследование осуществляется следователями СУ ГУНП в г. Киеве при оперативном сопровождении УСС в г. Киеве ДСР ЧП Украины.

Умеров анонсировал новые уголовные дела по схемам в Минобороны

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По его словам, один из приоритетов команды Министерства обороны — вычистка системы от неблагополучных участников – внутри учреждения и снаружи.

Активно работаем над этим – в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами искореняем проявления коррупции. Система сопротивляется, однако мы его одолеем. Поделиться

Начал внутренний аудит Минобороны и обновлена Генеральная инспекция Министерства обороны.