Київський бізнесмен поставив ЗСУ бракований одяг на 25 млн грн
Категорія
Україна
Дата публікації

Київський бізнесмен поставив ЗСУ бракований одяг на 25 млн грн

Офіс Генерального прокурора
Поліція
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Повідомлено про підозру директору приватного підприємства, який поставив ЗСУ неякісний одяг на 25 млн грн.

Підприємець поставляв ЗСУ неякісну форму

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону директору приватного підприємства повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Про це ОГП повідомив у Facebook.

За даними слідства, наприкінці 2022 року підозрюваний уклав договір з однією з військових частин у місті Києві на поставку зимового форменого одягу для захисників України. Грошові кошти для забезпечення одягом підрозділів ЗСУ було виділено на підставі рішень КМВА з бюджету місцевої адміністрації.

Встановлено, що поставлений одяг неякісний, не відповідає затвердженим технічним умовам та не може використовуватись за цільовим призначенням у ЗСУ.

Внаслідок протиправних дій підозрюваного державі заподіяно понад 25 млн грн збитків.

Наразі йому обрано запобіжний захід.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП у м. Києві за оперативного супроводу УСР у м. Києві ДСР НП України.

Умєров анонсував нові кримінальні справи щодо схем у Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що новини про затримання та кримінальні справи, які українці бачать останнім часом, – це зміни, які буде помітно все частіше.

За його словами, один з пріоритетів команди Міністерства оборони — вичищення системи від недоброчесних учасників - всередині установи і зовні.

Активно працюємо над цим – в тісній співпраці з правоохоронними органами викорінюємо прояви корупції. Система чинить опір, однак ми його здолаємо.

Почав роботу внутрішній аудит Міноборони та оновлена Генеральна інспекція Міністерства оборони.

Вони вже виявили багато порушень – за останні 4 місяці на понад 10 мільярдів порушень, які були вчинені раніше. Жорстко реагуємо на всі випадки. Тісно співпрацюємо з правоохоронцями та спеціальними службами.

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