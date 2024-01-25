Київський бізнесмен поставив ЗСУ бракований одяг на 25 млн грн

Повідомлено про підозру директору приватного підприємства, який поставив ЗСУ неякісний одяг на 25 млн грн.

Підприємець поставляв ЗСУ неякісну форму

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону директору приватного підприємства повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Про це ОГП повідомив у Facebook.

За даними слідства, наприкінці 2022 року підозрюваний уклав договір з однією з військових частин у місті Києві на поставку зимового форменого одягу для захисників України. Грошові кошти для забезпечення одягом підрозділів ЗСУ було виділено на підставі рішень КМВА з бюджету місцевої адміністрації.

Встановлено, що поставлений одяг неякісний, не відповідає затвердженим технічним умовам та не може використовуватись за цільовим призначенням у ЗСУ.

Внаслідок протиправних дій підозрюваного державі заподіяно понад 25 млн грн збитків.

Наразі йому обрано запобіжний захід.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП у м. Києві за оперативного супроводу УСР у м. Києві ДСР НП України.

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