Понад 10 млрд порушень. Умєров відзвітував про внутрішній аудит Міноборони

За останні 4 місяці під час внутрішнього аудиту Міноборони України виявили понад 10 мільярдів порушень, які були вчинені раніше. Очікується більше новин про затримання та кримінальні справи щодо схем у Міністерстві оборони.

Умєров анонсував нові кримінальні справи щодо схем у Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що новини про затримання та кримінальні справи, які українці бачать останнім часом, - це зміни, які буде помітно все частіше.

За його словами, один з пріоритетів команди Міністерства оборони — вичищення системи від недоброчесних учасників - всередині установи і зовні.

Активно працюємо над цим — в тісній співпраці з правоохоронними органами викорінюємо прояви корупції. Система чинить опір, однак ми його здолаємо. Поширити

Почав роботу внутрішній аудит Міноборони та оновлена Генеральна інспекція Міністерства оборони.

Вони вже виявили багато порушень — за останні 4 місяці на понад 10 мільярдів порушень, які були вчинені раніше. Жорстко реагуємо на всі випадки. Тісно співпрацюємо з правоохоронцями та спеціальними службами. Поширити

Умєров додав, що в грудні СБУ у взаємодії з Міноборони ліквідувала корупційну схему на придбанні боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн.

Водночас Міністерство впроваджує нову архітектуру закупівель за стандартами НАТО.

Закупівлі здійснюють дві спеціальні агенції - «‎Державний оператор тилу», який буде закуповувати тилове майно, зокрема їжу, одяг, пальне.

Кадрово перезавантажуємо «‎Агенцію оборонних закупівель», яка спеціалізується на закупівлі зброї. Поширити

Корупційні скандали в Міноборони: що відомо

8 січня Офіс генпрокурора повідомив про підозру колишнім посадовцям Міноборони за розтрату майже мільярда гривень на закупівлі неякісних бронежилетів.

Підозри отримали колишній заступник Міністра оборони України, керівник Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони, а також ексначальник управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

Їм інкриміновано розтрату майна і перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України).

29 грудня правоохоронці затримали львівського бізнесмена, який є одним з найбільших постачальників Міністерства оборони. Він намагався дати хабар 500 тис доларів одному з керівників Державного бюро розслідувань.

22 грудня Служба безпеки викрила корупційну схему придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн. У ній підозрюється високопосадовець одного з Головних управлінь Міністерства оборони України.