Более 10 млрд нарушений. Умеров отчитался о внутреннем аудите Минобороны

За последние 4 месяца во время внутреннего аудита Минобороны Украины выявили более 10 миллиардов нарушений, совершенных ранее. Ожидается больше новостей о задержании и уголовных делах по схемам в Министерстве обороны.

Умеров анонсировал новые уголовные дела по схемам в Минобороны

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что новости о задержании и уголовных делах, которые украинцы видят в последнее время - это изменения, которые будут заметны все чаще.

По его словам, один из приоритетов команды Министерства обороны — вычистка системы от неблагополучных участников – внутри учреждения и снаружи.

Активно работаем над этим – в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами искореняем проявления коррупции. Система сопротивляется, однако мы его одолим. Поделиться

Начал работу внутренний аудит Минобороны и обновленная Генеральная инспекция Министерства обороны.

Они уже выявили много нарушений — за последние 4 месяца более чем на 10 миллиардов нарушений, совершенных ранее. Жестко реагируем на все случаи. Тесно сотрудничаем со стражами порядка и специальными службами. Поделиться

Умеров добавил, что в декабре СБУ во взаимодействии с Минобороны ликвидировала коррупционную схему на приобретении боеприпасов для ВСУ почти на 1,5 млрд грн.

В то же время, Министерство внедряет новую архитектуру закупок по стандартам НАТО.

Закупки осуществляют два специальных агентства – «‎Государственный оператор тыла», который будет закупать тыловое имущество, в частности еду, одежду, горючее.

Кадрово перезагружаем «Агентство оборонных закупок», специализирующееся на закупке оружия. Поделиться

Коррупционные скандалы в Минобороны: что известно

8 января Офис генпрокурора сообщил о подозрении бывшим должностным лицам Минобороны за растрату почти миллиарда гривен на закупки некачественных бронежилетов.

Подозрения получили бывший заместитель Министра обороны Украины, руководитель Департамента государственных закупок и снабжение материальными ресурсами Минобороны, а также эксначальник управления развития вещевого обеспечения Центрального управления развития и сопровождение материального обеспечения ВСУ.

Им инкриминирована растрата имущества и препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

29 декабря правоохранители задержали львовского бизнесмена, являющегося одним из крупнейших поставщиков Министерства обороны. Он пытался дать взятку в 500 тыс долларов одному из руководителей Государственного бюро расследований.

22 декабря Служба безопасности разоблачила коррупционную схему приобретения боеприпасов для ВСУ почти на 1,5 млрд грн. В ней подозревается чиновник одного из Главных управлений Министерства обороны Украины.