Более 10 млрд нарушений. Умеров отчитался о внутреннем аудите Минобороны

За последние 4 месяца во время внутреннего аудита Минобороны Украины выявили более 10 миллиардов нарушений, совершенных ранее. Ожидается больше новостей о задержании и уголовных делах по схемам в Министерстве обороны.
Умеров анонсировал новые уголовные дела по схемам в Минобороны
Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что новости о задержании и уголовных делах, которые украинцы видят в последнее время - это изменения, которые будут заметны все чаще.
По его словам, один из приоритетов команды Министерства обороны — вычистка системы от неблагополучных участников – внутри учреждения и снаружи.
Начал работу внутренний аудит Минобороны и обновленная Генеральная инспекция Министерства обороны.
Умеров добавил, что в декабре СБУ во взаимодействии с Минобороны ликвидировала коррупционную схему на приобретении боеприпасов для ВСУ почти на 1,5 млрд грн.
В то же время, Министерство внедряет новую архитектуру закупок по стандартам НАТО.
Закупки осуществляют два специальных агентства – «Государственный оператор тыла», который будет закупать тыловое имущество, в частности еду, одежду, горючее.
Коррупционные скандалы в Минобороны: что известно
8 января Офис генпрокурора сообщил о подозрении бывшим должностным лицам Минобороны за растрату почти миллиарда гривен на закупки некачественных бронежилетов.
Подозрения получили бывший заместитель Министра обороны Украины, руководитель Департамента государственных закупок и снабжение материальными ресурсами Минобороны, а также эксначальник управления развития вещевого обеспечения Центрального управления развития и сопровождение материального обеспечения ВСУ.
Им инкриминирована растрата имущества и препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).
29 декабря правоохранители задержали львовского бизнесмена, являющегося одним из крупнейших поставщиков Министерства обороны. Он пытался дать взятку в 500 тыс долларов одному из руководителей Государственного бюро расследований.
22 декабря Служба безопасности разоблачила коррупционную схему приобретения боеприпасов для ВСУ почти на 1,5 млрд грн. В ней подозревается чиновник одного из Главных управлений Министерства обороны Украины.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-