Минобороны создало новую систему закупок по стандартам НАТО — Умеров

Министерство обороны создало двухуровневую систему закупок по стандартам НАТО.
Минобороны создало новую систему закупок по стандартам НАТО
Чиновник отметил, что ранее действовала другая система: Генштаб доказывал Министерству обороны потребность, например, в пище или одежде. Со своей стороны, Минобороны устанавливало правила закупок и непосредственно закупало то, что нужно ВСУ.
Да, на первом уровне ответственный заместитель министра обороны формирует политику, обобщает потребность и контролирует процесс. На втором уровне – государственные операторы (Государственный оператор тыла и Агентство оборонных закупок) – непосредственно осуществляют закупки.
Также, по словам Умерова, все нелетальные закупки переведены на Prozorro. Таким образом над отчетностью установлен прозрачный контроль, которого не было до этого.
Массированные атаки РФ на Украину могут повторяться
Рустем Умеров в очередной раз обратил внимание на то, что Россия ежедневно демонстрирует всему международному сообществу, что у него нет другой цели, чем террор, чем убийства, чем геноцид украинцев".
По словам Рустема Умерова, украинские власти не прекращают работу с правительствами стран-партнеров по предоставлению Украине достаточного количества средств ПВО, чтобы обезопасить наш народ от смертельной опасности будущих атак.
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