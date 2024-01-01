Минобороны создало новую систему закупок по стандартам НАТО — Умеров

Минобороны создало новую систему закупок по стандартам НАТО

Чиновник отметил, что ранее действовала другая система: Генштаб доказывал Министерству обороны потребность, например, в пище или одежде. Со своей стороны, Минобороны устанавливало правила закупок и непосредственно закупало то, что нужно ВСУ.

Последнее – конфликт интересов, который приводил к коррупции. Для решения этой проблемы мы построили двухуровневую систему закупок по стандартам НАТО, где Минобороны остается ключевой фигурой в формировании политики и контроля за всеми закупками, - написал Умеров. Поделиться

Да, на первом уровне ответственный заместитель министра обороны формирует политику, обобщает потребность и контролирует процесс. На втором уровне – государственные операторы (Государственный оператор тыла и Агентство оборонных закупок) – непосредственно осуществляют закупки.

Также, по словам Умерова, все нелетальные закупки переведены на Prozorro. Таким образом над отчетностью установлен прозрачный контроль, которого не было до этого.

Массированные атаки РФ на Украину могут повторяться

Массированная ракетная атака государства-террориста на нашу землю. Многие месяцы россияне накапливали ракеты вот для этого: удары по жилым домам, торговым центрам, больницам. По мирным украинским городам, - отмечает глава оборонного ведомства. Поделиться

Рустем Умеров в очередной раз обратил внимание на то, что Россия ежедневно демонстрирует всему международному сообществу, что у него нет другой цели, чем террор, чем убийства, чем геноцид украинцев".

За каждое из этих преступлений будет справедливое наказание… Очевидно, что с запасами ракет, которые есть у государства-агрессора, они могут и будут продолжать такие атаки, - предупреждает глава Минобороны Украины. Поделиться

По словам Рустема Умерова, украинские власти не прекращают работу с правительствами стран-партнеров по предоставлению Украине достаточного количества средств ПВО, чтобы обезопасить наш народ от смертельной опасности будущих атак.