Міноборони створило нову систему закупівель за стандартами НАТО — Умєров

Міноборони створило нову систему закупівель за стандартами НАТО

Посадовець зазначив, що раніше діяла інша система: Генштаб доводив Міністерству оборони потребу, наприклад, в харчах чи одязі. Зі свого боку Міноборони встановлювало правила закупівель та безпосередньо закуповувало те, що потрібно ЗСУ.

Останнє - конфлікт інтересів, який призводив до корупції. Щоб вирішити цю проблему, ми побудували дворівневу систему закупівель за стандартами НАТО, де Міноборони залишається ключовою фігурою у формуванні політики та контролю за всіма закупівлями, - написав Умєров. Поширити

Так, на першому рівні відповідальний заступник міністра оборони формує політику, узагальнює потребу та контролює процес. На другому рівні - державні оператори (Державний оператор тилу та Агенція оборонних закупівель) - безпосередньо здійснюють закупівлі.

Також, за словами Умєрова, всі нелетальні закупівлі переведено на Prozorrо. Таким чином, над звітністю встановлено прозорий контроль, якого не було до цього.

Масовані атаки РФ на Україну можуть повторюватися

Масована ракетна атака держави-терориста на нашу землю. Багато місяців росіяни накопичували ракети ось для цього: удари по житлових будинках, торговельних центрах, лікарнях. По мирних українських містах, - зазначає глава оборонного відомства. Поширити

Рустем Умєров вкотре звернув увагу на те, що Росія щоденно демонструє усій міжнародній спільноті, що в неї немає іншої мети, ніж терор, ніж вбивства, ніж геноцид українців".

За кожен з цих злочинів буде справедливе покарання… Очевидно, що з такими запасами ракет, які є в держави-агресора, вони можуть і будуть продовжувати такі атаки, - попереджає очільник Міноборони України. Поширити

За словами Рустема Умєрова, українська влада не припиняє роботу з урядами країн-партнерів щодо надання Україні достатньої кількості засобів ППО, щоб убезпечити наш народ від смертельної небезпеки майбутніх атак.