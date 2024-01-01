Міноборони створило нову систему закупівель за стандартами НАТО — Умєров

Міністерство оборони створило дворівневу систему закупівель за стандартами НАТО.
Міноборони створило нову систему закупівель за стандартами НАТО
Посадовець зазначив, що раніше діяла інша система: Генштаб доводив Міністерству оборони потребу, наприклад, в харчах чи одязі. Зі свого боку Міноборони встановлювало правила закупівель та безпосередньо закуповувало те, що потрібно ЗСУ.
Так, на першому рівні відповідальний заступник міністра оборони формує політику, узагальнює потребу та контролює процес. На другому рівні - державні оператори (Державний оператор тилу та Агенція оборонних закупівель) - безпосередньо здійснюють закупівлі.
Також, за словами Умєрова, всі нелетальні закупівлі переведено на Prozorrо. Таким чином, над звітністю встановлено прозорий контроль, якого не було до цього.
Масовані атаки РФ на Україну можуть повторюватися
Рустем Умєров вкотре звернув увагу на те, що Росія щоденно демонструє усій міжнародній спільноті, що в неї немає іншої мети, ніж терор, ніж вбивства, ніж геноцид українців".
За словами Рустема Умєрова, українська влада не припиняє роботу з урядами країн-партнерів щодо надання Україні достатньої кількості засобів ППО, щоб убезпечити наш народ від смертельної небезпеки майбутніх атак.
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