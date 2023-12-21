Українська зброя. Розвідники отримали унікальний безпілотний комплекс PD-2 — фото

Підрозділ аеророзвідки ГУР одержав від Фонду "Повернись живим" БпАК PD-2. Комплекс складається з двох літаків та оснащений власним живленням і зв’язком наземної станції управління, яка інтегрована у мікроавтобус високої прохідності.

Новітній український безпілотник потрапив на фронт

Українські розвідники отримали від волонтерів безпілотний комплекс PD-2. Це зброя українського виробництва.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.

Підрозділ аеророзвідки ГУР одержав від Фонду "Повернись живим" БпАК PD-2. Комплекс складається з двох літаків та оснащений власним живленням і зв’язком наземної станції управління, яка інтегрована у мікроавтобус високої прохідності.

Як зазначають розвідники, це дозволяє значно швидше розгортати та згортати розвідувальний комплекс і змінювати місце розташування. Це рятує життя операторів.

Безпілотна система PD-2: що відомо

Це високотехнологічна система українського виробництва. Комплекс може працювати на глибині оборони ворога, забезпечувати артилеристів координатами цілей та коригувати їхній вогонь.

Командир розвідувального підрозділу ГУР з позивним "Рубен" зазначив, що найголовніше в цьому комплексі - його здатність працювати в умовах активного подавлення засобами РЕБ. Він здатен проводити розвідку на відстані понад 100 кілометрів.

Під час оборони Києва ми літали на аналогічному комплексі на 95 км від точки старту. І в повітрі він може перебувати понад 5 годин: це означає, що PD-2 за один політ може закрити потреби не одного артилерійського розрахунку, – сказав розвідник. Поширити

Волонтери придбали комплекс 25 709 801,13 грн. Кошти зібрані за рахунок донатів українців.

AQ 400 Scythe летить на 750 км

Українські військові отримали першу партію нових безпілотних літальних апаратів AQ 400 Scythe.

Terminal Autonomy, раніше відома як One Way Aerospace, оголошує про успішне завершення закупівель, спрямованих на полегшення бойового розгортання своєї системи AQ 400 Scythe.

В офіційній заяві компанія оголосила, що ця віха, відзначена початковою виробничою потужністю в 100 одиниць і амбітними планами масштабування до 500 одиниць щомісяця, віщує значний стрибок у сфері можливостей стратегічних бойових дій для Збройних сил України.

AQ 400 Scythe являє собою безпілотник великої дальності (750 км), призначений для запуску з коротких злітно-посадкових смуг або катапульт, здатний нести корисне навантаження вагою до 32 кілограмів (з можливістю розширення до 70 кг за рахунок зменшення дальності). Його відмінні риси включають швидке складання, можливості масового виробництва та економічну ефективність, що робить його ключовим активом у сучасній війні.