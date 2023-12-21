Украинское оружие. Разведчики получили уникальный беспилотный комплекс PD-2 — фото

Подразделение аэроразведки ГУР получило от Фонда "Вернись живым" БпАК PD-2. Комплекс состоит из двух самолетов и оснащен собственным питанием и связью наземной станции управления, интегрированной в микроавтобус высокой проходимости.

Новейший украинский беспилотник попал на фронт

Украинские разведчики получили от волонтеров беспилотный комплекс PD-2. Это оружие украинского производства.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Подразделение аэроразведки ГУР получил от Фонда "Вернись живым" БпАК PD-2. Комплекс состоит из двух самолетов и оснащен собственным питанием и связью наземной станции управления, интегрированной в микроавтобус высокой проходимости.

Как отмечают разведчики, это позволяет значительно быстрее разворачивать и сворачивать разведывательный комплекс и изменять месторасположение. Это спасает жизнь операторов.

Беспилотная система PD-2: что известно

Это высокотехнологичная система украинского производства. Комплекс может работать на глубине обороны врага, снабжать артиллеристов координатами целей и корректировать их огонь.

Командир разведывательного подразделения ГУР с позывным "Рубен" отметил, что самое главное в этом комплексе – его способность работать в условиях активного подавления средствами РЭБ. Он способен проводить разведку на расстоянии более 100 км.

Во время обороны Киева мы летали на аналогичном комплексе в 95 км от точки старта. И в воздухе он может находиться более 5 часов: это значит, что PD-2 за один полет может закрыть потребности не одного артиллерийского расчета, – сказал разведчик. Поделиться

Волонтеры приобрели комплекс 25 709 801,13 грн. Средства собраны за счет донатов украинцев.

AQ 400 Scythe летит на 750 км

Украинские военные получили первую партию новых беспилотных летательных аппаратов AQ 400 Scythe.

Terminal Autonomy, ранее известная как One Way Aerospace, объявляет об успешном завершении закупок, направленных на облегчение боевого развертывания своей системы AQ 400 Scythe.

В официальном заявлении компания объявила, что эта веха, отмеченная начальной производственной мощностью в 100 единиц и амбициозными планами масштабирования до 500 единиц ежемесячно, предвещает значительный скачок в сфере возможностей стратегических боевых действий для Вооруженных сил Украины.

AQ 400 Scythe представляет собой беспилотник большой дальности (750 км), предназначенный для запуска с коротких взлетно-посадочных полос или катапульта, способный нести полезную нагрузку весом до 32 килограммов (с возможностью расширения до 70 кг за счет уменьшения дальности). Его отличительные черты включают быструю сборку, возможности массового производства и экономическую эффективность, что делает его ключевым активом в современной войне.