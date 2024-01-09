Міноборони розриває контракти з компаніями з орбіти Гринкевичів

Міноборони розриває контракти з компаніями сім’ї Гринкевичів

Заступник Міністра оборони Віталій Половенко заявив, що із компаніями сім'ї Гринкевичів Міноборони розірве всі контракти.

Це сталося на тлі скандалу з розкрадання великої суми коштів, які повинні були бути передані на баланс ЗСУ.

Що відомо про корупційний скандал довкола Гринкевичів

Нагадаємо, львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали працівники ДБР за спробу дати хабар в 500 тис дол одному із керівників Бюро. Річ у тім, що компанії, зареєстровані на членів сім'ї Гринкевича, підозрюють в махінаціях з закупівлями для Міністерства оборони на 1,5 мільярда гривень.

30 грудня Печерський районний суд Києва обрав Гринкевичу запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі понад 420 мільйонів гривень. Станом на 9 січня підприємець лишається під арештом.

Під час слідства встановлено, що до виконання оборонних замовлень залучено підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України. Це призвело до збитків бюджету, за попередніми оцінками, на 1,2 мільярда гривень та, відповідно, зриву постачання.

Шість контрактів були повністю не виконані. Щонайменше за сімома договорами підприємства поставили товар на склади військових частин у невеликій кількості, але отримали державні гроші за повне виконання зобов'язань. Також правоохоронці встановили, що вісім договорів були виконані із запізненням від 3 до 5 місяців.

Восени 2023 року видання "Наші гроші" повідомило, що на Львівщині у селі Новий Кропивник планують побудувати Центр безпеки громадян. Управління капітального будівництва Львівської ОВА за результатами тендеру замовило будівництво Центру в ТОВ "Будівельний альянс Монтажпроект" за 33 мільйони гривень. Як встановили журналісти-розслідувачі видання "Наші гроші", вартість низки будівельних матеріалів у півтора раза перевищує ринкові, а директором і засновником ТОВ "Будівельний альянс Монтажпроект" є Роман Гринкевич — син затриманого підприємця.

Раніше ця ж компанія виконувала роботи на замовлення Департаменту регіонального розвитку Житомирської ОДА. Також восени 2023 року компанія Романа Гринкевича виграла тендер на майже 115 мільйонів гривень на "реконструкцію з добудовою 12 класних приміщень і реконструкцію наявного блоку школи в селі Черниця Стрийського району Львівської області".

У день затримання Ігоря Гринкевича журналіст Євген Плінський заявив, що Роман Гринкевич заручений із художницею Софією Морозюк, водночас зазначивши, що вона нібито отримувала від нареченого коштовні подарунки, а також звинувативши того у причетності до корупційних оборудок і вкладанні отриманих з них грошей у творчу кар’єру художниці.

Дружина Ігоря Гринкевича Світлана є професоркою Національного університету "Львівська політехніка". Вона працює заступницею завідувача кафедри маркетингу і логістики з наукової роботи. 8 січня видання "Високий замок" повідомило, що Світлана написала заяву на відпустку за власний кошт "у зв’язку з сімейними обставинами".

За даними сервісу YouControl, Світлана Гринкевич є засновницею п’яти компаній — чотири з яких базуються у Львові — "Львівський завод збірних конструкцій-1", "Рент Естейт", "Вернісаж - 2000", а також "Юафорлайф". П’ята компанія, "Ренесанс-стиль", зареєстрована у селі Солонка на Львівщині. Наразі Світлана вказана у реєстрах сервісу як керівниця "Рент Естейт" та "Юафорлайф".