Минобороны разрывает контракты с компаниями по орбите Гринкевичей

Минобороны разрывает контракты с компаниями семьи Гринкевичей

Заместитель Министра обороны Виталий Половенко заявил, что с компаниями семьи Гринкевичей Минобороны разорвет все контракты.

Это произошло на фоне скандала по хищению большой суммы средств, которые должны были быть переданы на баланс ВСУ.

Что известно о коррупционном скандале вокруг Гринкевичей

Напомним, львовского бизнесмена Игоря Гринкевича задержали работники ДБР за попытку дать взятку в 500 тыс долл одному из руководителей Бюро. Дело в том, что компании, зарегистрированные на членов семьи Гринкевича, подозревают в махинациях с закупками Министерства обороны на 1,5 миллиарда гривен.

30 декабря Печерский районный суд Киева избрал Гринкевичу меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой в виде залога в размере более 420 миллионов гривен. На 9 января предприниматель остается под арестом.

В ходе следствия установлено, что к выполнению оборонных заказов привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, ранее занимавшиеся строительством и не имеющие надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Министерства обороны Украины. Это привело к ущербу бюджету, по предварительным оценкам, на 1,2 миллиарда гривен и, соответственно, срыву поставок.

Шесть контрактов были полностью не исполнены. По меньшей мере, по семи договорам предприятия поставили товар на склады воинских частей в небольшом количестве, но получили государственные деньги за полное исполнение обязательств. Также правоохранители установили, что восемь договоров были исполнены с опозданием от 3 до 5 месяцев.

Осенью 2023 года издание "Наши деньги" сообщило, что во Львовской области в селе Новый Кропивник планируют построить Центр безопасности граждан. Управление капитального строительства Львовской ОВО по результатам тендера заказало строительство Центра в ООО "Строительный альянс Монтажпроект" за 33 миллиона гривен. Как установили журналисты-расследователи издания "Наши деньги", стоимость ряда строительных материалов в полтора раза превышает рыночные, а директором и учредителем ООО "Строительный альянс Монтажпроект" Роман Гринкевич — сын задержанного предпринимателя.

Ранее эта же компания выполняла работы по заказу Департамента регионального развития Житомирской ОГА. Также осенью 2023 года компания Романа Гринкевича выиграла тендер почти на 115 миллионов гривен на "реконструкцию с достройкой 12 классных помещений и реконструкцию существующего блока школы в селе Черница Стрыйского района Львовской области".

В день задержания Игоря Гринкевича журналист Евгений Плинский заявил, что Роман Гринкевич обручен с художницей Софией Морозюк, в то же время отметив, что она якобы получала от жениха ценные подарки, а также обвинив того в причастности к коррупционным сделкам и вложении полученных из них денег в творческую еру художницы.

Жена Игоря Гринкевича Светлана профессор Национального университета "Львовская политехника". Она работает заместителем заведующего кафедрой маркетинга и логистики по научной работе. 8 января издание "Высокий замок" сообщило, что Светлана написала заявление на отпуск за свой счет "в связи с семейными обстоятельствами".

По данным сервиса YouControl, Светлана Гринкевич является основательницей пяти компаний - четыре из которых базируются во Львове - "Львовский завод сборных конструкций-1", "Рент Эстейт", "Вернисаж - 2000", а также "Юафорлайф". Пятая компания, "Ренессанс-стиль", зарегистрирована в селе Солонка во Львовской области. Светлана указана в реестрах сервиса как руководитель "Рент Эстейт" и "Юафорлайф".