Міноборони розриває останній контракт з компанією Гринкевича

У Міноборони розірвали останній контракт з Гринкевичами

У Міноборони повідомили, що наприкінці 2023 року «Трейд лайнс рітейл» на конкурсних торгах в системі Prozorro була визнана переможцем на постачання харчів по одному з 30 контрактів для ЗСУ.

Через неможливість забезпечити поставки продуктів, Міноборони ухвалило рішення та надіслало всі необхідні документи «Трейд лайнс рітейлу» для розірвання контракту. Поширити

16 січня Міноборони оголосило в Prozorro інший конкурс на укладення контракту щодо постачання харчування для ЗСУ за процедурою прямих договорів.

Більше того, Міністерство також подало до Державного бюро розслідувань заяву про визнання потерпілою стороною у справі проти компаній, афільованих із підприємцем Ігорем Гринкевичем.

Справа Гринкевичів: що відомо

29 грудня 2023 року ДБР затримало львівського бізнесмена під час спроби дати хабар на 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР.

Гринкевич хотів отримати сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження.

30 грудня Гринкевичу повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом застави в розмірі 429 млн 440 тис гривень.

Як повідомляє Міноборони, у межах контрактів компанії «Будівельна компанія Сітіград», «Трейд лайнс рітейл», «Будівельний альянс Монтажпроект» постачали Міноборони низькоякісні товари.

Це спричинило Міністерству оборони матеріальну шкоду на загальну суму понад 934 мільйонів гривень, свідчать дані ДБР.