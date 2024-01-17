Бізнесмен Гринкевич отримав ще одну підозру в СІЗО

Львівський бізнесмен Ігор Гринкевич затриманий і перебуває у СІЗО. У його справі є ще одне кримінальне провадження. Про це в ефірі телемарафону повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян.

Ігор Гринкевич отримав ще одну підозру в СІЗО

Після затримання львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича щодо нього розпочали ще одне кримінальне провадження

Про це заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап’ян в ефірі телемарафону.

Наприкінці 2023 року його затримали, і було відкрито ще одне кримінальне провадження. Це підозра у спробі і пропозиції дачі хабаря одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. Хабар був чималенький. Тобто ми з вами уявляємо, що людина готова була для того, щоб „повирішувати“ свої справи принести півмільйона доларів, безстрашно просто з’явитися у публічному місці і запропонувати, — розповіла радниця. Поширити

Вона нагадала, що Гринкевича затримали під час дачі хабаря, і він зараз перебуває у СІЗО. Відомо, що Ігор Гринкевич отримав ще одну підозру, «а за пропозицію хабаря і дачу безпосередньо можна на 8 років позбутися волі».

Справа Гринкевичів

Державне Бюро розслідувань кілька місяців тому порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

Слідство встановило, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України. Це призвело до збитків бюджету за попередніми оцінками на 1,2 млрд грн та відповідно зриву постачання.

Правоохоронці також виявили повне невиконання шести контрактів. Щонайменше за семи договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобовʼязань. Також, встановлено, що вісім договорів виконані із запізненням від 3 до 5 місяців.

Крім того, аналіз зовнішньоекономічних контактів та митних документів вказаних підприємств, виявив факти завищення вартості товарів, поставлених для МОУ.

Наразі перевіряється причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які не проводили жодних юридичних дій для забезпечення виконання або розірвання договорів. За попередніми оцінками сума збитків може сягати більше мільярда гривень.