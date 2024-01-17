Бизнесмен Гринкевич получил еще одно подозрение в СИЗО

Львовский бизнесмен Игорь Гринкевич задержан и находится в СИЗО. В его деле есть еще одно уголовное производство. Об этом в эфире телемарафона сообщила советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.
Игорь Гринкевич получил еще одно подозрение в СИЗО
После задержания львовского бизнесмена Игоря Гринкевича в отношении него возбудили еще одно уголовное производство
Об этом заявила советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.
Она напомнила, что Гринкевич был задержан во время дачи взятки, и он сейчас находится в СИЗО. Известно, что Игорь Гринкевич получил еще одно подозрение, а за предложение взятки и дачу непосредственно можно на 8 лет лишиться свободы.
Дело Гринкевичей
Государственное Бюро расследований несколько месяцев назад возбудило уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 млрд грн.
Следствие установило, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, ранее занимавшиеся строительством и не имеющие надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Министерства обороны Украины. Это привело к ущербу бюджету по предварительным оценкам на 1,2 млрд грн и соответственно срыву поставок.
Правоохранители также обнаружили полное невыполнение шести контрактов. По меньшей мере, по семи договорам предприятия поставили товар на склады воинских частей только в небольшом количестве, но получили государственные средства за полное исполнение обязательств. Также установлено, что восемь договоров выполнены с опозданием от 3 до 5 месяцев.
Кроме того, анализ внешнеэкономических контактов и таможенных документов указанных предприятий выявил факты завышения стоимости товаров, поставленных для МОУ.
В настоящее время проверяется причастность к сделкам бывших должностных лиц Минобороны, которые не предпринимали никаких юридических действий для обеспечения выполнения или расторжения договоров. По предварительным оценкам сумма ущерба может достигать более миллиарда гривен.
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