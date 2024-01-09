У Минобороны остался один контракт с компанией семьи Гринкевича

Минобороны пока имеет еще один контракт с компанией, связанной с семьей львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. В настоящее время ведомство приступило к служебным проверкам.

У Минобороны остался один контракт с компанией Гринкевичей

Заместитель министра обороны Украины Виталий Половенко сообщил об этом после рабочего совещания в Минобороны по расторжению контрактов с фирмами, аффилированными с семьей Гринкевичей.

По его словам, контракт с одной компанией Гринкевича действует с 1 января по 1 апреля. Это соглашение на поставку питания военным в Николаевской и Херсонской областях.

Половенко отметил, что это было последнее соглашение, которое заключил департамент ресурсного обеспечения, который сейчас расформируют.

Соглашение заключено по результатам тендера, проведенного на Прозоро, до того, как нам стало известно об арестах и задержаниях. Мы уже начали тщательные служебные проверки. Поделиться

Замминистра рассказал, что одна группа инспекторов проверяет тендер, вторая – контракт, третья – качество услуг. Инспекторы будут проверять все аспекты сотрудничества в течение всего срока действия соглашения.

Сейчас важным приоритетом является продовольственное обеспечение защитников. Впрочем, если появятся хоть какие-нибудь основания разорвать этот последний контракт досрочно — мы немедленно это сделаем. Поделиться

Что известно о скандале с семьей Гринкевичей

9 января Министерство обороны Украины объявило о расторжении контрактов с компаниями семьи бизнесмена Игоря Гринкевича, который являлся одним из крупнейших поставщиков ведомства.

Напомним, что 29 декабря ДБР сообщило, что на взятке задержан львовский бизнесмен, предлагавший 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ДБР за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний.

Известно, что компании Гринкевича выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 млрд грн. Однако в результате это принесло государству ущерб в 1,2 млрд грн.

31 декабря издание «Наши деньги» написало, что компания сына Гринкевича Романа выиграла тендер на строительство Центра безопасности граждан от Львовской ОВА за 33 млн гривен. Цены за стройматериалы были завышены в 1,5 раза.