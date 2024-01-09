У Міноборони залишився один контракт з компанією родини Гринкевича

Міноборони наразі має лише один контракт з компанією, яка повʼязана з родиною львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Наразі відомство розпочало службові перевірки.

У Міноборони лишився один контракт з компанією Гринкевичів

Заступник міністра оборони України Віталій Половенко повідомив про це після робочої наради в Міноборони щодо розірвання контрактів з фірмами, афілійованими з родиною Гринкевичів.

За його словами, контракт з однією компанією Гринкевича діє з 1-го січня по 1 квітня. Це угода на постачання харчування військовим у Миколаївській та Херсонській областях.

Половенко зазначив, що це була остання угода, яку уклав департамент ресурсного забезпечення, який зараз розформовують.

Угода укладена за результатами тендеру, проведеного на Прозоро — до того, як нам стало відомо про арешти і затримання. Ми вже почали ретельні службові перевірки. Поширити

Заступник міністра розповів, що одна група інспекторів перевіряє тендер, друга — контракт, третя — якість послуг. Інспектори перевірятимуть всі аспекті співпраці протягом всього терміну дії угоди.

Зараз важливим пріоритетом є харчове забезпечення захисників. Утім, якщо зʼявляться хоч якісь підстави розірвати цей останній контракт достроково — ми негайно це зробимо. Поширити

Що відомо про скандал з родиною Гринкевичів

9 січня Міністерство оборони України оголосило про розірвання контрактів з компаніями сімʼї бізнесмена Ігоря Гринкевича, який був одним з найбільших постачальників відомства.

Нагадаємо, що 29 грудня ДБР повідомило, що на хабарі затримано львівського бізнесмена, який пропонував 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні майна, вилученого в підконтрольних йому компаній.

Відомо, що компанії Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу більш ніж на 1,5 млрд грн. Проте у результаті це принесло державі збитків на 1,2 млрд грн.

31 грудня видання «Наші гроші» написало, що компанія сина Гринкевича, Романа, виграла тендер на будівництво Центру безпеки громадян від Львівської ОВА за 33 млн гривень. Ціни за будматеріали були завищеними у 1,5 рази.