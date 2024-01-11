ДБР арестовало имущество семьи Гринкевичей и подконтрольных кампаний
Категория
Украина
Дата публикации

ДБР арестовало имущество семьи Гринкевичей и подконтрольных кампаний

Гриневичи
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Источник:  Бабель

Суд арестовал имущество семьи и компаний Игоря Гринкевича. Речь идет об аресте всех автомобилей премиумкласса, счетов, земельных участков, квартир, домов, принадлежавших семье львовского бизнесмена.

ДБР арестовало имущество семьи Гринкевичей и подконтрольных кампаний

Гринкевич был одним из крупнейших поставщиков Минобороны.

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали его, когда он предлагал $500 тыс. одному из руководителей Главного следственного управления ГБР.

Взятка предлагалась при содействии в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства.

Бюро возбудило несколько месяцев назад уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 млрд грн.

В ходе следствия было установлено, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, ранее занимавшиеся строительством и не имеющие надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения одежды для нужд Минобороны. Это привело к убыткам бюджета по предварительным оценкам на 1,2 млрд грн и соответственно срыву поставок.

Дело Гринкевичей

Государственное Бюро расследований несколько месяцев назад возбудило уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 млрд грн.

Следствие установило, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, ранее занимавшиеся строительством и не имеющие надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Министерства обороны Украины. Это привело к ущербу бюджету по предварительным оценкам на 1,2 млрд грн и соответственно срыву поставок.

Правоохранители также обнаружили полное невыполнение шести контрактов. По меньшей мере, по семи договорам предприятия поставили товар на склады воинских частей только в небольшом количестве, но получили государственные средства за полное исполнение обязательств. Также установлено, что восемь договоров выполнены с опозданием от 3 до 5 месяцев.

Кроме того, анализ внешнеэкономических контактов и таможенных документов указанных предприятий выявил факты завышения стоимости товаров, поставленных для МОУ.

В настоящее время проверяется причастность к сделкам бывших должностных лиц Минобороны, которые не предпринимали никаких юридических действий для обеспечения выполнения или расторжения договоров. По предварительным оценкам сумма ущерба может достигать более миллиарда гривен.

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