Суд арештував майно сімʼї Гринкевичей та підконтрольних кампаній

Суд арештував майно сім’ї та компаній Ігоря Гринкевича. Йдеться про арешт усіх автомобілів преміумкласу, рахунків, земельних ділянок, квартир, будинків, що належали родині львівського бізнесмена.

ДБР арештувало майно сімʼї Гринкевичей та підконтрольних кампаній

Гринкевич був одним з найбільших постачальників Міноборони.

Працівники Державного бюро розслідувань затримали його, коли він пропонував $500 тис. одному з керівників Головного слідчого управління ДБР.

Хабар пропонувався за сприяння в поверненні майна, вилученого в підконтрольних йому компаній у ході розслідування кримінального провадження.

Бюро порушило кілька місяців тому кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу більш ніж на 1,5 млрд грн.

Під час слідства було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займалися будівництвом і не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення і зберігання одягу для потреб Міноборони. Це призвело до збитків бюджету за попередніми оцінками на 1,2 млрд грн і відповідно зриву постачання.

Справа Гринкевичів

Державне Бюро розслідувань кілька місяців тому порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

Слідство встановило, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України. Це призвело до збитків бюджету за попередніми оцінками на 1,2 млрд грн та відповідно зриву постачання.

Правоохоронці також виявили повне невиконання шести контрактів. Щонайменше за семи договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобовʼязань. Також, встановлено, що вісім договорів виконані із запізненням від 3 до 5 місяців.

Крім того, аналіз зовнішньоекономічних контактів та митних документів вказаних підприємств, виявив факти завищення вартості товарів, поставлених для МОУ.

Наразі перевіряється причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які не проводили жодних юридичних дій для забезпечення виконання або розірвання договорів. За попередніми оцінками сума збитків може сягати більше мільярда гривень.