На миллионы гривен. Чиновники воинской части в Киевской области воровали продукты у личного состава — ГБР

Представитель воинской части в Киевской области в сговоре с частным предприятием выписывал «пустые» накладные на поставку продукции на миллионы гривен, которая фактически не поставлялась.
Махинации в условиях военного положения
Сотрудники ГБР совместно с СБУ разоблачили должностных лиц одной из воинских частей Киевщины на сделках с продуктами для их личного состава на миллионы гривен.
Об этом ГБР сообщило в Facebook.
В организованную группу входили военнослужащие и работники воинской части, которые вступили в сговор с частными предпринимателями и продавали часть продуктов, предназначенных для бойцов части в магазинах, ресторанах и базарах. Они забирали не менее 30% продуктов из состава, уменьшая соответственно нормы пищевого обеспечения для военных.
Из-за подделки злоумышленником финансовых документов Министерство обороны Украины было введено в заблуждение и осуществляло полную оплату продуктов питания. При этом наличные злоумышленники присваивали.
В настоящее время получены доказательства присвоения не менее 5 млн грн.
Суд отправил подозреваемого в коррупции под арест
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему заместителю председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Виктору Жору 27 ноября. Его совместно с другими лицами подозревают в завладении государственными средствами на сумму более 62 млн грн.
Так, суд удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к бывшему заместителю меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 10 млн грн залога и возложением процессуальных обязанностей в случае его внесения.
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