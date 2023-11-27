На миллионы гривен. Чиновники воинской части в Киевской области воровали продукты у личного состава — ГБР

Представитель воинской части в Киевской области в сговоре с частным предприятием выписывал «пустые» накладные на поставку продукции на миллионы гривен, которая фактически не поставлялась.

Махинации в условиях военного положения

Сотрудники ГБР совместно с СБУ разоблачили должностных лиц одной из воинских частей Киевщины на сделках с продуктами для их личного состава на миллионы гривен.

Об этом ГБР сообщило в Facebook.

В организованную группу входили военнослужащие и работники воинской части, которые вступили в сговор с частными предпринимателями и продавали часть продуктов, предназначенных для бойцов части в магазинах, ресторанах и базарах. Они забирали не менее 30% продуктов из состава, уменьшая соответственно нормы пищевого обеспечения для военных.

«Остаток» продуктов использовался и в другой схеме. Представитель воинской части в сговоре с частным предприятием выписывал «пустые» накладные на поставку продукции на миллионы гривен, которая фактически не поставлялась. А на бумаге учитывались продукты, которые не были выданы солдатам перед их продажей, – обнаружило следствие. Поделиться

Из-за подделки злоумышленником финансовых документов Министерство обороны Украины было введено в заблуждение и осуществляло полную оплату продуктов питания. При этом наличные злоумышленники присваивали.

В настоящее время получены доказательства присвоения не менее 5 млн грн.

Суд отправил подозреваемого в коррупции под арест

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему заместителю председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Виктору Жору 27 ноября. Его совместно с другими лицами подозревают в завладении государственными средствами на сумму более 62 млн грн.

Так, суд удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к бывшему заместителю меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 10 млн грн залога и возложением процессуальных обязанностей в случае его внесения.