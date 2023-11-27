Дело о коррупции. Суд избрал меру пресечения бывшему топ-чиновнику Госспецсвязи

Заместитель председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Виктор Жора 27 ноября получил от суда меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 10 млн грн залога.

Суд отправил подозреваемого в коррупции под арест

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему заместителю председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Виктору Жоре 27 ноября. Его совместно с другими лицами подозревают в завладении государственными средствами на сумму более 62 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Так, суд удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к бывшему заместителю меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 10 млн грн залога и возложением процессуальных обязанностей в случае его внесения.

Дело главы Госспецсвязи и его заместителя

НАБУ разоблачило масштабную преступную схему, к которой было причастно руководство Государственной службы специальной связи.

Бывший глава Госспецсвязи Юрий Щиголь и его заместитель Виктор Жора подозреваются в том, что они могли незаконно завладеть государственными средствами на сумму более 62 млн грн. Деньги были выделены на закупку оборудования и программного обеспечения.

Правоохранители считают, что чиновники разработали схему с владельцем группы компаний. Для этого они привлекли две подконтрольные фирмы, а закупку засекретили, чтобы обеспечить их победу.

Сначала Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему председателю Госспецсвязи Юрию Щиголю в виде содержания под стражей.

Позже Щиголь вышел под залог в 25 млн грн.