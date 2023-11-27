Дело о коррупции. Суд избрал меру пресечения бывшему топ-чиновнику Госспецсвязи

Заместитель председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Виктор Жора 27 ноября получил от суда меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 10 млн грн залога.
Суд отправил подозреваемого в коррупции под арест
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему заместителю председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Виктору Жоре 27 ноября. Его совместно с другими лицами подозревают в завладении государственными средствами на сумму более 62 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Так, суд удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к бывшему заместителю меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 10 млн грн залога и возложением процессуальных обязанностей в случае его внесения.
Дело главы Госспецсвязи и его заместителя
НАБУ разоблачило масштабную преступную схему, к которой было причастно руководство Государственной службы специальной связи.
Бывший глава Госспецсвязи Юрий Щиголь и его заместитель Виктор Жора подозреваются в том, что они могли незаконно завладеть государственными средствами на сумму более 62 млн грн. Деньги были выделены на закупку оборудования и программного обеспечения.
Правоохранители считают, что чиновники разработали схему с владельцем группы компаний. Для этого они привлекли две подконтрольные фирмы, а закупку засекретили, чтобы обеспечить их победу.
Сначала Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему председателю Госспецсвязи Юрию Щиголю в виде содержания под стражей.
Позже Щиголь вышел под залог в 25 млн грн.
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