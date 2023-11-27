Справа про корупцію. Суд обрав запобіжний захід колишньому топпосадовцю Держспецзв’язку

Заступник голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Віктор Жора 27 листопада отримав від суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави.

Суд відправив підозрюваного у корупції під арешт

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Віктору Жору 27 листопада. Його спільно з іншими особами підозрюють у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Так, суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до колишнього заступника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави та покладенням процесуальних обов’язків у разі її внесення.

Справа глави Держспецзв'язку та його заступника

НАБУ викрило масштабну злочинну схему, до якої було причетне керівництво Державної служби спеціального зв'язку.

Колишнього голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору підозрюють у тому, що вони могли незаконно заволодіти державними коштами на суму понад 62 млн грн. Гроші були виділені на закупівлю обладнання та програмного забезпечення.

Правоохоронці вважають, що чиновники розробили схему з власником групи компаній. Для цього вони залучили дві підконтрольні фірми, а закупівлю засекретили, щоб забезпечити їх перемогу.

Спочатку Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому голові Держспецзв'язку Юрію Щиголю у вигляді тримання під вартою.

Пізніше Щиголь вийшов під заставу у 25 млн грн.