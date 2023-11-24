Віп-застави. З СІЗО вийшли Щиголь, Одарченко й Копистира — Центр протидії корупції

Колишній голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь, нардеп Андрій Одарченко та забудовник Сергій Копистира вийшли на волю з-під арешту. За всіх трьох було внесено застави, визначені судом.

За трьох “віпів” внесли 140 млн грн застави

24 листопада вийшли з СІЗО троє “елітних” підозрюваних у хабарництві.

Про це повідомляє Центр протидії корупції у Telegram.

Колишній голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь, нардеп Андрій Одарченко та забудовник Сергій Копистира вийшли із СІЗО. За всіх трьох було внесено застави, визначені судом.

Нам невідомо, внесли вони заставу самостійно чи це зробили треті особи, але швидкість внесення багатомільйонних застав космічна, – зазначили там. Поширити

Юрія Щиголя раніше відправили під варту із заставою у 25 млн грн, а Андрія Одарченка – із заставою у 15 млн грн.

Водночас забудовника Сергія Копистиру лише сьогодні вранці відправили у СІЗО із заставою у 100 млн грн. Його адвокат казав, що ця сума є непомірною для його клієнта, і просив призначити лише 214 тис грн застави, однак до вечора необхідні кошти вже знайшлися.

Додамо, що прокурори САП просили значно більші суми для Щиголя (50 млн грн) та Копистири (199,9 млн грн), – пише ЦПК. Поширити

Після виходу з СІЗО усі троє підозрюваних мають дотримуватися низки обов'язків: утримуватися від спілкування зі свідками чи іншими підозрюваними, здати паспорти для виїзду за кордон і носити електронний браслет.

Якщо вони порушать ці обов'язки, то заставу можуть стягнути в державний бюджет.

Арешти трьох підозрюваних у хабарництві: що відомо

Колишньому голові Держспецзв'язку Юрію Щиголю, якого підозрюють в участі у схемах із розкраданнями, обрали запобіжний захід – взяття під варту з можливістю внесення 25 млн грн застави. Під час засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) також з’ясувалося, що Щиголь є власником криптовалюти майже на 1,5 млн дол.

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав запобіжний захід нардепу від "Слуги народу" та члену антикорупційного комітету ВР Андрію Одарченку. Його підозрюють у спробі дати хабар голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму.

Забудовника Сергія Копистиру взяли під варту з альтернативою застави у 100 млн грн через звинувачення у спробі підкупу віцепрем’єра, міністра інфраструктури Олександра Кубракова.