Вип-залоги. Из СИЗО вышли Щиголь, Одарченко и Копыстыра — Центр противодействия коррупции

Бывший глава Госспецсвязи Юрий Щиголь, нардеп Андрей Одарченко и застройщик Сергей Копыстыра вышли на свободу из-под ареста. За всх троих были внесены залоги, определенные судом.

За трех "випов" внесли 140 млн грн залога

24 ноября вышли из СИЗО трое "элитных" подозреваемых во взяточничестве.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Telegram.

Бывший глава Госспецсвязи Юрий Щиголь, нардеп Андрей Одарченко и застройщик Сергей Копыстыра вышли из СИЗО. За всх троих были внесены залоги, определенные судом.

Нам неизвестно, внесли ли они залог самостоятельно или это сделали третьи лица, но скорость внесения многомиллионных залогов космическая, – отметили там. Поделиться

Юрия Щиголя ранее отправили под стражу с залогом в 25 млн грн, а Андрея Одарченко – с залогом в 15 млн грн.

В то же время, застройщика Сергея Копыстыру только сегодня утром отправили в СИЗО с залогом в 100 млн грн. Его адвокат говорил, что эта сумма непомерна для его клиента, и просил назначить лишь 214 тыс грн залога, однако к вечеру необходимые средства уже нашлись.

Добавим, что прокуроры САП просили значительно большие суммы для Щиголя (50 млн грн) и Копистиры (199,9 млн грн), – пишет ЦБК. Поделиться

После ухода из СИЗО все трое подозреваемых должны придерживаться ряда обязанностей: воздерживаться от общения со свидетелями или другими подозреваемыми, сдать паспорта для выезда за границу и носить электронный браслет.

Если они нарушат эти обязанности, то залог могут быть взысканы в государственный бюджет.

Аресты троих подозреваемых во взяточничестве: что известно

Бывшему председателю Госспецсвязи Юрию Щиголю, подозреваемому в участии в схемах с хищениями, избрали меру пресечения – заключение под стражу с возможностью внесения 25 млн грн залога. В ходе заседания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) также выяснилось, что Щиголь является владельцем криптовалюты почти на 1,5 млн дол.

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения нардепу от "Слуги народа" и члену антикоррупционного комитета ВР Андрею Одарченко. Его подозревают в попытке дать взятку главе Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему.

Застройщика Сергея Копыстыру взяли под стражу с альтернативой залога в 100 млн грн из-за обвинений в попытке подкупа вице-премьера, министра инфраструктуры Александра Кубракова.