150 тыс долл. Нардеп был задержан на даче взятки министру — НАБУ

Прокурор сообщил о подозрении действующему народному депутату, разоблаченному на предоставлении взятки Министру развития громад, территорий и инфраструктуры Украины и руководителю Государственного агентства восстановления Украины.

Взятка министру за восстановление предприятия

НАБУ и САП сообщили о подозрении еще одному народному депутату. Его разоблачили на даче взятки одному из министров.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

СМИ пишут, что, вероятно, на взятке задержан Сергей Лабазюк от депутатской группы "За будущее".

САП и НАБУ сообщили о подозрении депутату.

По поручению руководителя САП прокурор сообщил о подозрении действующему народному депутату, разоблаченному на предоставлении неправомерной выгоды Вице-премьер-министру по восстановлению Украины – Министру развития громад, территорий и инфраструктуры Украины и главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Поделиться

Также при процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении сообщнику нардепа – руководителю субъекта хозяйствования. Поделиться

Действия лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Расследование этого уголовного преступления стало возможным благодаря личному содействию Генерального прокурора.

Установлено, что народный депутат Украины, действуя по предварительному сговору с директором акционерного общества, предложили топ-чиновникам неправомерную выгоду за выделение 1 млрд грн дополнительного финансирования работ, которое выполняло подконтрольное им указанное общество. Поделиться

Предлагаемая сумма неправомерной выгоды должна составлять от 3% до 5% от объема финансирования. Поделиться

В дальнейшем подозреваемые предоставили лицам, занимающим особо ответственное положение, часть этой неправомерной выгоды в размере 150 тыс долл США.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.

Сообщается, что Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, сотрудничали с НАБУ и САП и способствовали расследованию противоправных действий.

Нардеп хотел дать взятку топ-чиновнику

21 ноября НАБУ и САП задержали народного депутата Украины, намеревавшегося подкупить руководителя Государственного агентства восстановления.

Важный день для Украины. НАБУ и САП разоблачили ряд преступлений, связанных с восстановлением Украины. Поделиться

Народный депутат разоблачен на попытке подкупа топ-чиновника биткойнами. Поделиться

СМИ имеют версию о нардепе от фракции "Слуга народа" Андрея Одарченко, который пытался подкупить главу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема.

Народный депутат Украины, член комитета по антикоррупционной политике, предлагал главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры неправомерную выгоду в криптовалюте Bitcoin, в эквиваленте 50 тыс долл США. Поделиться

В обмен на деньги нардеп просил содействия в получении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры (университета).

После выделения средств из фонда на криптокошелек топ-должностного лица поступил первый транш неправомерной выгоды в эквиваленте 10 тыс долл США.