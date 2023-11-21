150 тыс долл. Нардеп был задержан на даче взятки министру — НАБУ

Прокурор сообщил о подозрении действующему народному депутату, разоблаченному на предоставлении взятки Министру развития громад, территорий и инфраструктуры Украины и руководителю Государственного агентства восстановления Украины.
Взятка министру за восстановление предприятия
НАБУ и САП сообщили о подозрении еще одному народному депутату. Его разоблачили на даче взятки одному из министров.
Об этом сообщает пресс-служба САП.
СМИ пишут, что, вероятно, на взятке задержан Сергей Лабазюк от депутатской группы "За будущее".
САП и НАБУ сообщили о подозрении депутату.
Действия лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины.
Расследование этого уголовного преступления стало возможным благодаря личному содействию Генерального прокурора.
В дальнейшем подозреваемые предоставили лицам, занимающим особо ответственное положение, часть этой неправомерной выгоды в размере 150 тыс долл США.
Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.
Сообщается, что Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, сотрудничали с НАБУ и САП и способствовали расследованию противоправных действий.
Нардеп хотел дать взятку топ-чиновнику
21 ноября НАБУ и САП задержали народного депутата Украины, намеревавшегося подкупить руководителя Государственного агентства восстановления.
СМИ имеют версию о нардепе от фракции "Слуга народа" Андрея Одарченко, который пытался подкупить главу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема.
В обмен на деньги нардеп просил содействия в получении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры (университета).
После выделения средств из фонда на криптокошелек топ-должностного лица поступил первый транш неправомерной выгоды в эквиваленте 10 тыс долл США.
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