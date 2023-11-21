150 тис дол. Нардепа затримали на наданні хабаря міністру — НАБУ

Прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату, якого викрили на наданні хабаря Міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України та Голові Державного агентства відновлення України.

Хабар міністру за відновлення підприємства

НАБУ і САП повідомили про підозру ще одному народному депутату. Його викрили на наданні хабаря одному з міністрів.

Про це повідомляє прес-служба САП.

ЗМІ пишуть, що, ймовірно, на хабарі затримано Сергія Лабазюка від депутатської групи "За майбутнє".

САП та НАБУ повідомили про підозру депутату.

За дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату, якого викрили на наданні неправомірної вигоди Віцепрем'єр-міністру з відновлення України – Міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України та Голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Поширити

Також за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру спільнику нардепа – керівнику суб’єкта господарювання. Поширити

Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

Розслідування цього кримінального правопорушення стало можливим завдяки особистому сприянню Генерального прокурора.

Установлено, що народний депутат України, діючи за попередньою змовою з директором акціонерного товариства запропонували топпосадовцям неправомірну вигоду за виділення 1 млрд грн додаткового фінансування робіт, яке виконувало підконтрольне їм зазначене товариство. Поширити

Пропонована сума неправомірної вигоди мала становити від 3% до 5% від обсягу фінансування. Поширити

У подальшому підозрювані надали особам, які займають особливо відповідальне становище, частину цієї неправомірної вигоди у розмірі 150 тис дол США.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину.

Повідомляється, що Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України та голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України співпрацювали з НАБУ та САП та сприяли розслідуванню протиправних дій.

Нардеп хотів дати хабар топчиновнику

21 листопада НАБУ і САП затримали народного депутата України, який мав намір підкупити керівника Державного агентства відновлення.

Важливий день для України. НАБУ і САП викрили низку злочинів, пов’язаних із відновленням України. Поширити

Народного депутата викрито на спробі підкупу топпосадовця біткойнами. Поширити

ЗМІ мають версію, що йдеться про нардепа від фракції "Слуга народу" Андрія Одарченка, який намагався підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма.

Народний депутат України, член комітету з питань антикорупційної політики, пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури неправомірну вигоду у криптовалюті Bitcoin, в еквіваленті 50 тис дол США. Поширити

В обмін на гроші нардеп просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури (університета).

Після виділення коштів з фонду на криптогаманець викривача-топпосадовця надійшов перший транш неправомірної вигоди в еквіваленті 10 тис дол США.