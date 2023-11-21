150 тис дол. Нардепа затримали на наданні хабаря міністру — НАБУ

Прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату, якого викрили на наданні хабаря Міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України та Голові Державного агентства відновлення України.
Хабар міністру за відновлення підприємства
НАБУ і САП повідомили про підозру ще одному народному депутату. Його викрили на наданні хабаря одному з міністрів.
Про це повідомляє прес-служба САП.
ЗМІ пишуть, що, ймовірно, на хабарі затримано Сергія Лабазюка від депутатської групи "За майбутнє".
САП та НАБУ повідомили про підозру депутату.
Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.
Розслідування цього кримінального правопорушення стало можливим завдяки особистому сприянню Генерального прокурора.
У подальшому підозрювані надали особам, які займають особливо відповідальне становище, частину цієї неправомірної вигоди у розмірі 150 тис дол США.
Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину.
Повідомляється, що Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України та голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України співпрацювали з НАБУ та САП та сприяли розслідуванню протиправних дій.
Нардеп хотів дати хабар топчиновнику
21 листопада НАБУ і САП затримали народного депутата України, який мав намір підкупити керівника Державного агентства відновлення.
ЗМІ мають версію, що йдеться про нардепа від фракції "Слуга народу" Андрія Одарченка, який намагався підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма.
В обмін на гроші нардеп просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури (університета).
Після виділення коштів з фонду на криптогаманець викривача-топпосадовця надійшов перший транш неправомірної вигоди в еквіваленті 10 тис дол США.
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