Суд обрав запобіжний захід нардепу Дубінському — відео

Уночі 14 листопада Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід депутатові Олександру Дубінському у вигляді тримання під вартою на 60 діб без альтернативи внесення застави. Варто також зазначити, що засідання проходило у закритому режимі.

Дубінського відправили в СІЗО

Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату, який підозрюється у державній зраді та участі в злочинній організації. ДБР у взаємодії з СБУ викрила депутата на участі у злочинній діяльності, що курувалася посадовцями генерального штабу ЗС РФ та здійсненні інформаційно-підривної діяльності проти України, - йдеться в заяві ДБР. Поширити

Пресслужба бюро звертає увагу на те, що за рішенням суду Олександр Дубінський щонайменше 60 днів проведе під вартою без альтернативи внесення застави.

Окрім того, наголошується, що суд визнав підозру обґрунтованою, а докази достатніми.

Варто звернути увагу на те, що процесуальне керівництво здійснює Офіс Генпрокурора.

Як на рішення суду відреагував сам Дубінський

Народний обранець не приховує свого обурення тим, що проведе Новий рік у СІЗО й вже виступив з офіційним коментарем з цього приводу.

(Суд прийняв рішення про − ред.) підтримку клопотання обвинувачення і обранні мені запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб − до 12.01.2024 року. Тобто це називається "новий рік у СІЗО" за те, що критикував владу. Цікаво, мандарини будуть? - іронічно поцікавився він. Поширити

За даними слідства, Дубінський мав позивний “Буратіно” і входив до складу злочинної організації, яку створило Головне управління Генерального штабу ЗС Росії.

Що важливо розуміти, роль нардепа в діяльності організації полягала в поширенні фейків про українську владу.

До прикладу, 4 роки тому він разом зі спільниками організував пресконференцію, під час якої брехав про втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США у 2020 році.