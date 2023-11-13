Нардеп Дубінський отримав підозру у державній зраді — СБУ

13 листопада народному депутату Олександру Дубінському за матеріалами СБУ та ДБР оголосили підозру у державній зраді та створенні, керівництві злочинною організацією, а також участь у ній.

Дубінського підозрюють у держзраді

Чинний народний депутат України Олександр Дубінський отримав підозру у державній зраді.

Про це повідомляє СБУ у Facebook.

Служба безпеки та ДБР зібрали докази державної зради з боку народного депутата України, який здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ. Поширити

За матеріалами слідства, він мав позивний «Буратіно» і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління Генштабу Збройних сил Росії (відоме як ГРУ). Поширити

Основне завдання цієї організації – розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація нашої держави на міжнародній арені. За це учасники угруповання отримували гроші від воєнної розвідки РФ. Поширити

За наявними даними, фінансування мережі сягало понад 10 млн дол.

У межах досудового розслідування задокументовано, що фігурант поширював фейки про вище військово-політичне керівництво нашої держави. Один з прикладів дезінформаційної роботи – розповсюдження фейків про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США у 2019 році.

Для «розгону» проросійських наративів він брав участь у відповідних пресконференціях.

Встановлено, що злочинна організація була створена заступником начальника російського гру Володимиром Алєксєєвим як агентурна мережа, що діяла в столиці України.

Операційним керівництвом ворожої групи з території рф займався його заступник – Олексій Савін.

За даними слідства, крім народного депутата до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач, який напередодні повномасштабного вторгнення РФ втік за кордон. Поширити

Також до цієї агентурної мережі входив колишній прокурор Костянтин Кулик. Він мав позивний «Птичка» і наразі переховується від правосуддя за кордоном. Під час проведення інформаційних диверсій проти нашої держави Кулик публічно займався псевдоправовим «обґрунтуванням» фейків на користь Кремля. Поширити

Підривну діяльність злочинної організації у Києві координував експомічник Деркача, колишній співробітник гру часів срср Ігор Колєсніков, який за матеріалами СБУ вже засуджений і відбуває покарання за держану зраду.

Наразі на підставі зібраних доказів, Генеральний прокурор України повідомив учаснику злочинної організації – народному депутату – про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

Підозра за цими ж статтями повідомлена співробітникам російського гру Алєксєєву та Савіну, які створили злочинну організацію і займалися підбурюванням до державної зради, а також агентам РФ: екснардепу Деркачу та експрокурору Кулику.

Вирішується питання про обрання чинному народному депутату запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Дубінському призначили запобіжний захід

Повідомляється, що суд частково задовольнив прохання прокурора у справі.

Нардепу 6 листопада призначили цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.

Підозрюваному потрібно буде здати правоохоронцям на зберігання свій закордонний паспорт й інші документи для виїзду за кордон, а також утриматися від спілкування з людьми, дотичними до слідства. Відлучатися можна буде лише до медиків та в укриття під час повітряних тривог, - передає “Суспільне“. Поширити

Прокурор просив у суду цілодобовий домашній арешт, тому що Дубінський під час слідства може виїхати за кордон, бо не підлягає мобілізації. Також Дубінський може впливати на свідків.

Нардеп припустив, що справа проти нього є спробою припинити критику Офісу президента в умовах війни, тому що у своїх соцмережах він часто говорить про розкрадання державного бюджету.

Дубінський заявив, що буде подавати апеляцію.