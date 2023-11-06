Нардепа Дубінського відправили під домашній арешт у справі про незаконний виїзд чоловіків

Дубінському призначили запобіжний захід

Повідомляється, що суд частково задовольнив прохання прокурора у справі.

Нардепу призначили цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.

Підозрюваному потрібно буде здати правоохоронцям на зберігання свій закордонний паспорт й інші документи для виїзду за кордон, а також утриматися від спілкування з людьми, дотичними до слідства. Відлучатися можна буде лише до медиків та в укриття під час повітряних тривог, - передає “Суспільне“. Поширити

Прокурор просив у суду цілодобовий домашній арешт, тому що Дубінський під час слідства може виїхати за кордон, бо не підлягає мобілізації. Також Дубінський може впливати на свідків.

Нардеп припустив, що справа проти нього є спробою припинити критику Офісу президента в умовах війни, тому що у своїх соцмережах він часто говорить про розкрадання державного бюджету.

Дубінський заявив, що буде подавати апеляцію.

У чому підозрюють Дубінського

Прокурор зазначив, що Дубінський підозрюється в тому, що він змовився з головою ГО "Медіаоборона" Оберемчуком та із 7 липня організував незаконну переправу через кордон, щоб допомогти виїхати своєму рідному братові, який має прізвище Базюк.

Той хотів працевлаштуватися за кордоном.

Також Дубінський мав особистий інтерес — хотів перегнати автомобіль із Кишинева (Молдова) до Відня (Австрія).

Базюка зареєстрували в системі "Шлях" як водія-волонтера, який перевозить гуманітарну допомогу. Він виїхав 22 липня.