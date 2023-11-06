Нардепа Дубінського відправили під домашній арешт у справі про незаконний виїзд чоловіків

6 листопада Печерський районний суд Києва обрав депутату Олександру Дубінському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Дубінському призначили запобіжний захід
Повідомляється, що суд частково задовольнив прохання прокурора у справі.
Нардепу призначили цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.
Прокурор просив у суду цілодобовий домашній арешт, тому що Дубінський під час слідства може виїхати за кордон, бо не підлягає мобілізації. Також Дубінський може впливати на свідків.
Нардеп припустив, що справа проти нього є спробою припинити критику Офісу президента в умовах війни, тому що у своїх соцмережах він часто говорить про розкрадання державного бюджету.
Дубінський заявив, що буде подавати апеляцію.
У чому підозрюють Дубінського
Прокурор зазначив, що Дубінський підозрюється в тому, що він змовився з головою ГО "Медіаоборона" Оберемчуком та із 7 липня організував незаконну переправу через кордон, щоб допомогти виїхати своєму рідному братові, який має прізвище Базюк.
Той хотів працевлаштуватися за кордоном.
Також Дубінський мав особистий інтерес — хотів перегнати автомобіль із Кишинева (Молдова) до Відня (Австрія).
Базюка зареєстрували в системі "Шлях" як водія-волонтера, який перевозить гуманітарну допомогу. Він виїхав 22 липня.
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