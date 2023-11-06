Нардеп Дубинский был отправлен под домашний арест по делу о незаконном выезде мужчин

Дубинскому назначили меру пресечения

Сообщается, что суд частично удовлетворил просьбу прокурора по делу.

Нардепу назначили круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Подозреваемому нужно будет сдать стражам порядка на хранение свой загранпаспорт и другие документы для выезда за границу, а также воздержаться от общения с людьми, причастными к следствию. Отлучаться можно будет только к медикам и в укрытие во время воздушных тревог, - передает "Общественное". Поделиться

Прокурор просил у суда круглосуточный домашний арест, потому что Дубинский во время следствия может уехать за границу, потому что не подлежит мобилизации. Также Дубинский может оказывать влияние на свидетелей.

Нардеп предположил, что дело против него - попытка прекратить критику Офиса президента в условиях войны, потому что в своих соцсетях он часто говорит о хищении государственного бюджета.

Дубинский заявил, что будет подавать апелляцию.

В чем подозревают Дубинского

Прокурор отметил, что Дубинский подозревается в том, что он сговорился с главой ОО "Медиаоборона" Оберемчуком и с 7 июля организовал незаконную переправу через границу, чтобы помочь уехать своему родному брату, у которого фамилия Базюк.

Тот хотел трудоустроиться за границей.

Также у Дубинского был личный интерес — хотел перегнать автомобиль из Кишинева (Молдова) в Вену (Австрия).

Базюка зарегистрировали в системе "Шлях" в качестве водителя-волонтера, перевозящего гуманитарную помощь. Он уехал 22 июля.