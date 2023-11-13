Нардеп Дубинский получил подозрение в государственной измене — СБУ

13 ноября народному депутату Александру Дубинскому по материалам СБУ и ГБР объявили подозрение в государственной измене и создании, руководстве преступной организацией, а также участие в ней.
Дубинского подозревают в госизмене
Действующий народный депутат Украины Александр Дубинский получил подозрение в государственной измене.
Об этом сообщает СБУ в Facebook.
По имеющимся данным, финансирование сети достигало более 10 млн дол.
В рамках досудебного расследования было задокументировано, что фигурант распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве нашего государства. Один из примеров дезинформационной работы – распространение фейков о якобы вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США в 2019 году.
Для «разгона» пророссийских нарративов он участвовал в соответствующих пресс-конференциях.
Установлено, что преступная организация была создана заместителем начальника российской игры Владимиром Алексеевым как агентурная сеть, действовавшая в столице Украины.
Операционным руководством вражеской группы с территории России занимался его заместитель – Алексей Савин.
Подрывную деятельность преступной организации в Киеве координировал экс-помощник Деркача, бывший сотрудник игры времен СССР Игорь Колесников, который по материалам СБУ уже осужден и отбывает наказание за измену.
На основании собранных доказательств, Генеральный прокурор Украины сообщил участнику преступной организации – народному депутату – о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней).
Подозрение по этим же статьям сообщено сотрудникам российской игры Алексееву и Савину, которые создали преступную организацию и занимались подстрекательством к государственной измене, а также агентам РФ: экс-нардепу Деркачу и экс-прокурору Кулику.
Решается вопрос об избрании действующему народному депутату меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 15 лет с конфискацией имущества.
Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
Дубинскому назначили меру пресечения
Сообщается, что суд частично удовлетворил просьбу прокурора по делу.
Нардепу 6 ноября был назначен круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.
Прокурор просил у суда круглосуточный домашний арест, потому что Дубинский во время следствия может уехать за границу, потому что не подлежит мобилизации. Также Дубинский может оказывать влияние на свидетелей.
Нардеп предположил, что дело против него – попытка прекратить критику Офиса президента в условиях войны, потому что в своих соцсетях он часто говорит о хищении государственного бюджета.
Дубинский заявил, что будет подавать апелляцию.
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