Нардеп Дубинский получил подозрение в государственной измене — СБУ

13 ноября народному депутату Александру Дубинскому по материалам СБУ и ГБР объявили подозрение в государственной измене и создании, руководстве преступной организацией, а также участие в ней.

Дубинского подозревают в госизмене

Действующий народный депутат Украины Александр Дубинский получил подозрение в государственной измене.

Об этом сообщает СБУ в Facebook.

Служба безопасности и ГБР собрали доказательства государственной измены со стороны народного депутата Украины, осуществлявшего информационно-подрывную деятельность в пользу РФ. Поделиться

По материалам следствия, он имел позывной «Буратино» и входил в состав преступной организации, сформированной главным управлением Генштаба Вооруженных сил России (известное как ГРУ). Поделиться

Основная задача этой организации – расшатывание общественно-политической ситуации в Украине и дискредитация нашего государства на международной арене. За это участники группировки получали деньги от военной разведки РФ. Поделиться

По имеющимся данным, финансирование сети достигало более 10 млн дол.

В рамках досудебного расследования было задокументировано, что фигурант распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве нашего государства. Один из примеров дезинформационной работы – распространение фейков о якобы вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США в 2019 году.

Для «разгона» пророссийских нарративов он участвовал в соответствующих пресс-конференциях.

Установлено, что преступная организация была создана заместителем начальника российской игры Владимиром Алексеевым как агентурная сеть, действовавшая в столице Украины.

Операционным руководством вражеской группы с территории России занимался его заместитель – Алексей Савин.

По данным следствия, кроме народного депутата в состав вражеской группы входил экс-нардеп Андрей Деркач, накануне полномасштабного вторжения РФ сбежавший за границу. Поделиться

Также в эту агентурную сеть входил бывший прокурор Константин Кулик. У него был позывной «Птичка» и сейчас скрывается от правосудия за границей. Во время проведения информационных диверсий против нашего государства Кулик публично занимался псевдоправовым обоснованием фейков в пользу Кремля. Поделиться

Подрывную деятельность преступной организации в Киеве координировал экс-помощник Деркача, бывший сотрудник игры времен СССР Игорь Колесников, который по материалам СБУ уже осужден и отбывает наказание за измену.

На основании собранных доказательств, Генеральный прокурор Украины сообщил участнику преступной организации – народному депутату – о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней).

Подозрение по этим же статьям сообщено сотрудникам российской игры Алексееву и Савину, которые создали преступную организацию и занимались подстрекательством к государственной измене, а также агентам РФ: экс-нардепу Деркачу и экс-прокурору Кулику.

Решается вопрос об избрании действующему народному депутату меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 15 лет с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Дубинскому назначили меру пресечения

Сообщается, что суд частично удовлетворил просьбу прокурора по делу.

Нардепу 6 ноября был назначен круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Подозреваемому нужно будет сдать стражам порядка на хранение свой загранпаспорт и другие документы для выезда за границу, а также воздержаться от общения с людьми, причастными к следствию. Отлучаться можно будет только к медикам и в укрытие во время воздушных тревог, – передает "Суспільне". Поделиться

Прокурор просил у суда круглосуточный домашний арест, потому что Дубинский во время следствия может уехать за границу, потому что не подлежит мобилизации. Также Дубинский может оказывать влияние на свидетелей.

Нардеп предположил, что дело против него – попытка прекратить критику Офиса президента в условиях войны, потому что в своих соцсетях он часто говорит о хищении государственного бюджета.

Дубинский заявил, что будет подавать апелляцию.