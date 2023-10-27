Розкрадання грошей. ДБР назвало причину обшуків у київських ТЕЦ

27 жовтня Державне бюро розслідувань провело обшуки в адмінбудівлях київських ТЕЦ. Причиною став факт зловживання посадовців під час ремонту енергетичного обладнання.
Обшуки в київських ТЕЦ
У ДБР повідомили, що їхні працівники проводять обшуки в адміністративних будівлях столичних теплоелектроцентралей за фактом розкрадання грошей під час ремонту енергетичного обладнання, зруйнованого обстрілами.
ДБР перевіряє інформацію про виведення ремонтних коштів на рахунки підприємства з ознаками фіктивності для подальшого переведення у готівку та привласнення.
Також той факт, що самі роботи, відповідно до укладених у 2022 році договорів, фактично не виконувались.
У ТЕЦ під час обшуку планують вилучити документацію про допуск на об’єкти працівників та техніки підрядника у 2022-2023 роках, а також бухгалтерську документацію з результатами виконання робіт.
За якою статтею проводиться розслідування
Розслідування здійснюється за статтями зловживання владою та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364, ч. ст. 366 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.
Нагадаємо, що раніше в КМДА повідомили про обшуки у київських ТЕЦ.
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