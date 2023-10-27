Розкрадання грошей. ДБР назвало причину обшуків у київських ТЕЦ
Категорія
Україна
Дата публікації

Розкрадання грошей. ДБР назвало причину обшуків у київських ТЕЦ

ДБР
Обшуки в ТЕЦ

27 жовтня Державне бюро розслідувань провело обшуки в адмінбудівлях київських ТЕЦ. Причиною став факт зловживання посадовців під час ремонту енергетичного обладнання.

Обшуки в київських ТЕЦ

У ДБР повідомили, що їхні працівники проводять обшуки в адміністративних будівлях столичних теплоелектроцентралей за фактом розкрадання грошей під час ремонту енергетичного обладнання, зруйнованого обстрілами.

Обшуки відбуваються в межах розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовими повноваженнями працівниками комунальних підприємств під час ремонту обладнання ТЕЦ.

ДБР перевіряє інформацію про виведення ремонтних коштів на рахунки підприємства з ознаками фіктивності для подальшого переведення у готівку та привласнення.

Також той факт, що самі роботи, відповідно до укладених у 2022 році договорів, фактично не виконувались.

У ТЕЦ під час обшуку планують вилучити документацію про допуск на об’єкти працівників та техніки підрядника у 2022-2023 роках, а також бухгалтерську документацію з результатами виконання робіт.

За якою статтею проводиться розслідування

Розслідування здійснюється за статтями зловживання владою та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364, ч. ст. 366 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Нагадаємо, що раніше в КМДА повідомили про обшуки у київських ТЕЦ.

Слідчі намагаються зайти на режимні енергетичні об’єкти, доступ до яких законодавчо обмежений в умовах воєнного стану.

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