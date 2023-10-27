Хищение денег. ГБР назвало причину обысков в киевских ТЭЦ
Категория
Украина
Дата публикации

Хищение денег. ГБР назвало причину обысков в киевских ТЭЦ

ГБР
Обыски в ТЭЦ
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27 октября Государственное бюро расследований провело обыски в админзданиях киевских ТЭЦ. Причиной стал факт злоупотребления должностных лиц при ремонте энергетического оборудования.

Обыски в киевских ТЭЦ

В ГБР сообщили, что их работники проводят обыски в административных зданиях столичных теплоэлектроцентралей по факту хищения денег при ремонте энергетического оборудования, разрушенного обстрелами.

Обыски проходят в рамках расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебными полномочиями работниками коммунальных предприятий при ремонте оборудования ТЭЦ.

ГБР проверяет информацию о выводе ремонтных средств на счета предприятия с признаками фиктивности для последующего обналичивания и присвоения.

Также тот факт, что сами работы, согласно заключенным в 2022 году договорам, фактически не выполнялись.

В ТЭЦ во время обыска планируется изъять документацию о допуске на объекты работников и техники подрядчика в 2022-2023 годах, а также бухгалтерскую документацию по результатам выполнения работ.

По какой статье проводится расследование

Расследование осуществляется по статьям злоупотребления властью и служебного подлога, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364, ч. ст. 366 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Напомним, что ранее в КГГА сообщили об обысках в киевских ТЭЦ.

Следователи пытаются зайти на режимные энергетические объекты, доступ к которым законодательно ограничен в условиях военного положения.

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