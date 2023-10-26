Строит роскошный отель. Областной военком Ровенщины получил еще одно подозрение от ГБР

Руководитель Ровенского военкомата, подозреваемый в избиении подчиненного, владеет не внесенной в декларацию недвижимостью и землей стоимостью более 46,6 млн грн.

Скандально известный военком получил еще одно подозрение

Сотрудники ГБР сообщили о еще одном подозрении руководителю Ровенского областного ТЦК и СП Сергею Луцюку. Чиновник, ранее избивший подчиненного, еще и "забыл" задекларировать состояние на 46 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Во время проведения расследования ГБР установило, что руководитель Ровенского военкомата владеет недвижимостью и землей стоимостью более 46,6 млн. грн.

В частности, у него есть дом площадью 280 кв м в селе Поляница в курортной зоне горнолыжного комплекса "Буковель". На соседнем участке чиновник занимался строительством гостиницы в формате роскошного "коттеджного городка" площадью почти 500 кв м.

К тому же установлено, что досуг военком проводил на собственной даче площадью 316 кв м неподалеку от Яремче с домашним бильярдом и прудом, в котором разводил элитные виды рыбы.

По документам, все это имущество принадлежит тете-пенсионерке должностного лица и постороннему доверенному лицу.

Кроме того, в Ивано-Франковске найдены три квартиры общей площадью почти 200 кв м и два гаражных помещения, принадлежащих чиновнику. На одном из адресов обнаружен и изъят квадрокоптер, используемый бойцами на передовой. Его происхождение также будет изучено в рамках досудебного расследования. Поделиться

ГБР отмечает, что причастность должностного лица к недвижимости подтверждают его телефонные разговоры и переписки. Мужчина принимал решение о строительстве, вел переговоры о стоимости тех или иных объектов при покупке, договаривался об оформлении бумаг на подставных лиц.

При этом разница между стоимостью обнаруженной недвижимости и официально подтвержденным заработком должностного лица составляет более 46,6 млн гривен.

Таким образом, руководителю Ровенского областного ТЦК и СП сообщили о подозрении по факту приобретения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, активов, стоимость которых более чем на 60 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ст. 368-5 УК Украины).

Он отстранен от служебных обязанностей и находится под стражей без возможности внесения залога из-за другого дела по избиению солдата.

Военкому может грозить до 12 лет лишения свободы.

Дело об избиении подчиненного

В июле ГБР установило, что Луцюк и глава районного территориального центра комплектования причастны к избиению подчиненного. Они прибегли к побоям после того, как узнали, что водитель стрелковой роты одной из воинских частей Ровенского районного военкомата планирует доложить об их нарушениях во время службы.

Позже суд арестовал Луцюка без возможности внесения залога.