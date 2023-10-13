Издевались над мобилизованными. Суд избрал меры пресечения двум работникам Тернопольского военкомата
Категория
Украина
Дата публикации

Издевались над мобилизованными. Суд избрал меры пресечения двум работникам Тернопольского военкомата

ГБР
Боец ВСУ
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ГБР сообщило о подозрении в пытках командиру и солдату-гранатометчику отдела охраны Тернопольского военкомата. Также солдат получил подозрение в незаконном лишении свободы человека, что сопровождалось причинением физических страданий.

Суд избрал меры пресечения работникам Тернопольского военкомата

​По представлению ГБР суд избрал меры пресечения двум работникам Тернопольского военкомата, подозреваемых в пытках

Тернопольский горрайонный суд избрал меры пресечения – ночной домашний арест двум работникам Тернопольского Объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Также обоих отстранили от занимаемых должностей.

Накануне ГБР сообщило о подозрении в пытках командиру и солдату-гранатометчику отдела охраны этого военкомата. Также солдату поставлено в известность еще и подозрение в незаконном лишении свободы человека, по предварительному сговору группой лиц, сопровождавшееся причинением физических страданий (ч. 2 ст. 146 УКУ).

Что произошло в Тернополе

В соцсетях начали публиковать видео, на котором указывается, что в Тернопольском ТЦК избивают мобилизованные. Пока нет подтверждения или опровержения этой информации.

Однако мэр Тернополя сразу после его появления обратился к руководству Тернопольского территориального центра комплектования, поскольку располагает информацией, что их работники "могли применять силу к мобилизованным".

Оказалось, что 6 октября солдат-гранатометчик, применяя физическую силу, задержал и доставил в ТЦК местного жителя.

Впоследствии его и еще одного мобилизованного военные избили в помещении военкомата. Видео избиения попало в соцсети. На нем солдат-гранатометчик и командир отдела охраны наносят удары мужчинам, лежащим на кроватях.

Местное ТЦК намекнуло на неоднозначность ситуации. Там заявили, что причиной задержания были словесные оскорбления, а также дерзость со стороны гражданина по отношению к сотрудникам центра комплектования. В частности, задержанный во время разговора ударил военнослужащего.

По факту избиения двух военнообязанных в Тернополе начато уголовное производство.

Предварительная правовая квалификация – превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

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Издевались над мобилизованными. Суд избрал меры пресечения двум работникам Тернопольского военкомата
ГБР
Боец ВСУ

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