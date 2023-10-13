Издевались над мобилизованными. Суд избрал меры пресечения двум работникам Тернопольского военкомата

ГБР сообщило о подозрении в пытках командиру и солдату-гранатометчику отдела охраны Тернопольского военкомата. Также солдат получил подозрение в незаконном лишении свободы человека, что сопровождалось причинением физических страданий.
Суд избрал меры пресечения работникам Тернопольского военкомата
По представлению ГБР суд избрал меры пресечения двум работникам Тернопольского военкомата, подозреваемых в пытках
Тернопольский горрайонный суд избрал меры пресечения – ночной домашний арест двум работникам Тернопольского Объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Также обоих отстранили от занимаемых должностей.
Накануне ГБР сообщило о подозрении в пытках командиру и солдату-гранатометчику отдела охраны этого военкомата. Также солдату поставлено в известность еще и подозрение в незаконном лишении свободы человека, по предварительному сговору группой лиц, сопровождавшееся причинением физических страданий (ч. 2 ст. 146 УКУ).
Что произошло в Тернополе
В соцсетях начали публиковать видео, на котором указывается, что в Тернопольском ТЦК избивают мобилизованные. Пока нет подтверждения или опровержения этой информации.
Однако мэр Тернополя сразу после его появления обратился к руководству Тернопольского территориального центра комплектования, поскольку располагает информацией, что их работники "могли применять силу к мобилизованным".
Оказалось, что 6 октября солдат-гранатометчик, применяя физическую силу, задержал и доставил в ТЦК местного жителя.
Впоследствии его и еще одного мобилизованного военные избили в помещении военкомата. Видео избиения попало в соцсети. На нем солдат-гранатометчик и командир отдела охраны наносят удары мужчинам, лежащим на кроватях.
Местное ТЦК намекнуло на неоднозначность ситуации. Там заявили, что причиной задержания были словесные оскорбления, а также дерзость со стороны гражданина по отношению к сотрудникам центра комплектования. В частности, задержанный во время разговора ударил военнослужащего.
По факту избиения двух военнообязанных в Тернополе начато уголовное производство.
Предварительная правовая квалификация – превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-