ДБР повідомило про підозру у катуванні командиру та солдату-гранатометнику відділу охорони Тернопільського військкомату. Також солдат отримав підозру у незаконному позбавленні волі людини, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань.

Суд обрав запобіжні заходи працівникам Тернопільського військкомату

​За поданням ДБР суд обрав запобіжні заходи двом працівникам Тернопільського військкомату, яких підозрюють у катуванні

Тернопільський міськрайонний суд обрав запобіжні заходи – нічний домашній арешт двом працівникам Тернопільського Об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Також обох відсторонили від займаних посад.

Напередодні ДБР повідомило про підозру у катуванні командиру та солдату-гранатометнику відділу охорони цього військкомату. Також солдатові повідомлено ще й підозру у незаконному позбавленні волі людини, за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань (ч. 2 ст. 146 ККУ).

Що сталося у Тернополі

У соцмережах почали публікувати відео, на якому вказується, що у Тернопільському ТЦК б’ють мобілізованих. Наразі немає підтвердження чи спростування цієї інформації.

Проте мер Тернополя одразу після його появи звернувся до керівництва Тернопільського територіального центру комплектування, оскільки має інформацію, що їхні працівники "могли застосовувати силу до мобілізованих".

Тернопіль

На відео скоріш за все Андрій Яцків pic.twitter.com/lMJ8wwo8SA — Andrey Serebrianskyi (@Luganskiy_Twi) October 8, 2023

Виявилося, що 6 жовтня солдат-гранатометник, застосовуючи фізичну силу, затримав та доправив до ТЦК місцевого мешканця.

Згодом його та іще одного мобілізованого військові побили у приміщенні військкомату. Відео побиття потрапило до соцмереж. На ньому солдат-гранатометник та командир відділу охорони завдають ударів чоловікам, які лежать на ліжках.

Місцеве ТЦК натякнуло на неоднозначність ситуації. Там заявили, що причиною затримання були словесні образи, а також зухвалість з боку громадянина щодо співробітників центру комплектування. Зокрема затриманий під час розмови вдарив військовослужбовця.

За фактом побиття двох військовозобов'язаних у Тернополі розпочато кримінальне провадження.

Попередня правова кваліфікація – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).