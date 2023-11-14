Суд избрал меру пресечения нардепу Дубинскому — видео

Ночью 14 ноября без альтернативы внесению залога. Следует также отметить, что заседание проходило в закрытом режиме.

Дубинского отправили в СИЗО

Печерский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей народному депутату, который подозревается в государственной измене и участии в преступной организации. ДБР во взаимодействии с СБУ разоблачила депутата в участии в преступной деятельности, курировавшейся должностными лицами генерального штаба ВС РФ и осуществлении информационно-подрывной деятельности против Украины, - сказано в заявлении ДБР. Поделиться

Пресс-служба бюро обращает внимание на то, что по решению суда Александр Дубинский, по меньшей мере, 60 дней проведет под стражей без альтернативы внесения залога.

Кроме того, указано, что суд признал подозрение обоснованным, а доказательства достаточными.

Следует обратить внимание на то, что процессуальное руководство осуществляет Офис Генпрокурора.

Как на решение суда отреагировал сам Дубинский

Народный избранник не скрывает своего возмущения тем, что проведет Новый год в СИЗО и уже выступил с официальным комментарием по этому поводу.

(Суд принял решение о – ред.) поддержки ходатайства обвинения и избрании мне меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток – до 12.01.2024 года. То есть это называется "новый год в СИЗО" за то, что критиковал власть. Любопытно, мандарины будут? – иронически поинтересовался он. Поделиться

По данным следствия, Дубинский имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, созданной Главным управлением Генерального штаба ВС России.

Что важно понимать, роль нардепа в деятельности организации заключалась в распространении фейков об украинской власти.

К примеру, 4 года назад он вместе с сообщниками организовал пресс-конференцию, во время которой врал о вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США в 2020 году.