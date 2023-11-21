Нардеп намагався підкупити керівника Державного агентства відновлення — НАБУ

Чинний народний депутат хотів підкупити топпосадовця Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України біткойнами (у еквіваленті – 50 тис дол).
Нардеп хотів дати хабар топчиновнику
21 листопада НАБУ і САП затримали народного депутата України, який мав намір підкупити керівника Державного агентства відновлення.
Про це НАБУ повідомили у Facebook.
ЗМІ мають версію, що йдеться про нардепа від фракції "Слуга народу" Андрія Одарченка, який намагався підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма.
Після виділення коштів з фонду на криптогаманець викривача-топпосадовця надійшов перший транш неправомірної вигоди в еквіваленті 10 тис дол США.
Хабар командувачу ОСУВ “Одеса”: що відомо
Правоохоронці затримали бізнесмена, який хотів підкупити командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса". Наразі цю посаду обіймає Едуард Москальов.
Підприємець запропонував командувачу ОСУВ "Одеса" хабар у 200 тис грн, щоб той видав спеціальне розпорядження для отримання дозволу на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні.
Однак Москальов звернувся до правоохоронців. За його заявою було порушено кримінальну справу. Командувач, як кажуть в НАБУ та САП, сприяв викриттю цього злочину.
Попередня кваліфікація дій підприємця – ч. 3 ст. 369 КК України, тобто пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. У разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
Наразі тривають першочергові слідчі дії.
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