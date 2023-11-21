Нардеп намагався підкупити керівника Державного агентства відновлення — НАБУ

Чинний народний депутат хотів підкупити топпосадовця Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України біткойнами (у еквіваленті – 50 тис дол).

Нардеп хотів дати хабар топчиновнику

21 листопада НАБУ і САП затримали народного депутата України, який мав намір підкупити керівника Державного агентства відновлення.

Про це НАБУ повідомили у Facebook.

Важливий день для України. НАБУ і САП викрили низку злочинів, пов’язаних із відновленням України. Поширити

Народного депутата викрито на спробі підкупу топпосадовця біткойнами. Поширити

ЗМІ мають версію, що йдеться про нардепа від фракції "Слуга народу" Андрія Одарченка, який намагався підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма.

Народний депутат України, член комітету з питань антикорупційної політики, пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури неправомірну вигоду у криптовалюті Bitcoin, в еквіваленті 50 тис дол США. Поширити

В обмін на гроші нардеп просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури (університета). Поширити

Після виділення коштів з фонду на криптогаманець викривача-топпосадовця надійшов перший транш неправомірної вигоди в еквіваленті 10 тис дол США.

Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати. Поширити

Тривають слідчі дії. Поширити

Хабар командувачу ОСУВ “Одеса”: що відомо

Правоохоронці затримали бізнесмена, який хотів підкупити командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса". Наразі цю посаду обіймає Едуард Москальов.

Підприємець запропонував командувачу ОСУВ "Одеса" хабар у 200 тис грн, щоб той видав спеціальне розпорядження для отримання дозволу на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні.

Однак Москальов звернувся до правоохоронців. За його заявою було порушено кримінальну справу. Командувач, як кажуть в НАБУ та САП, сприяв викриттю цього злочину.

Попередня кваліфікація дій підприємця – ч. 3 ст. 369 КК України, тобто пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. У разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.